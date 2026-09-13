'Trabzonspor, Burak Yılmaz ile görüştü' iddiası

Fatih Tekke sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yerli adaylar arasında Burak Yılmaz ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili ekipte teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ismi gündeme geldi. Tivibu Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, 40 yaşındaki teknik adamla iki kez görüşme gerçekleştirdi.
HEDEF GALATASARAY DERBİSİ
Teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak isteyen Karadeniz ekibinin, takımın başına geçecek yeni çalıştırıcıyı Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda Burak Yılmaz, futbolculuk döneminde formasını giydiği Trabzonspor'a bu kez teknik direktör olarak dönecek.
BURAK YILMAZ'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Aktif futbolculuk kariyerini 2023 yılında noktalayan Burak Yılmaz, teknik adamlık yolculuğuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladı. Güneş'in ayrılığının ardından kısa bir süre siyah-beyazlı takımın teknik sorumluluğunu üstlendi.
Burak Yılmaz daha sonra sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yaptı. Genç teknik adamın son çalıştırdığı ekip Gaziantep FK oldu.
TRABZONSPOR'DA YILDIZLAŞTI
Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Trabzonspor'da yaşadı. Bordo-mavili formayı iki ayrı dönemde giyen deneyimli golcü, tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 gol ve 37 asistlik performans sergiledi. Özellikle Şenol Güneş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de attığı 33 golle gol kralı olurken Trabzonspor tarihinde bir lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti. Hızı, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki performansıyla Türk futbolunun önde gelen yıldızları arasına girdi.
HEDEF GALATASARAY DERBİSİ
Teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak isteyen Karadeniz ekibinin, takımın başına geçecek yeni çalıştırıcıyı Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda Burak Yılmaz, futbolculuk döneminde formasını giydiği Trabzonspor'a bu kez teknik direktör olarak dönecek.
BURAK YILMAZ'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Aktif futbolculuk kariyerini 2023 yılında noktalayan Burak Yılmaz, teknik adamlık yolculuğuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladı. Güneş'in ayrılığının ardından kısa bir süre siyah-beyazlı takımın teknik sorumluluğunu üstlendi.
Burak Yılmaz daha sonra sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yaptı. Genç teknik adamın son çalıştırdığı ekip Gaziantep FK oldu.
TRABZONSPOR'DA YILDIZLAŞTI
Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Trabzonspor'da yaşadı. Bordo-mavili formayı iki ayrı dönemde giyen deneyimli golcü, tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 gol ve 37 asistlik performans sergiledi. Özellikle Şenol Güneş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de attığı 33 golle gol kralı olurken Trabzonspor tarihinde bir lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti. Hızı, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki performansıyla Türk futbolunun önde gelen yıldızları arasına girdi.