'Trabzonspor, Burak Yılmaz ile görüştü' iddiası

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
17:00
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
16:00
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
15:00
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
16:00
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
16:00
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
0-170'
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
15:30
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
0-011'
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-012'
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
0-011'
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
0-012'
13 Eylül
Genk-Gent
17:00
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
15:30
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
15:30
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
15:00
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
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13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
17:00
13 Eylül
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19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-042'
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-078'
13 Eylül
Chaves-Feirense
16:00
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
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19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
15:00
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
15:00
13 Eylül
Randers FC-OB
17:00
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
15:30
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

"Trabzonspor, Burak Yılmaz ile görüştü" iddiası

Süper Lig'de Konyaspor'a kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör arayışları hızlandı, gündem Burak Yılmaz ismi geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2026 12:57
Haber: Sporx.com
'Trabzonspor, Burak Yılmaz ile görüştü' iddiası
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Fatih Tekke sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yerli adaylar arasında Burak Yılmaz ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekipte teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ismi gündeme geldi. Tivibu Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, 40 yaşındaki teknik adamla iki kez görüşme gerçekleştirdi.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak isteyen Karadeniz ekibinin, takımın başına geçecek yeni çalıştırıcıyı Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda Burak Yılmaz, futbolculuk döneminde formasını giydiği Trabzonspor'a bu kez teknik direktör olarak dönecek.

BURAK YILMAZ'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Aktif futbolculuk kariyerini 2023 yılında noktalayan Burak Yılmaz, teknik adamlık yolculuğuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladı. Güneş'in ayrılığının ardından kısa bir süre siyah-beyazlı takımın teknik sorumluluğunu üstlendi.



Trabzonspor


Burak Yılmaz daha sonra sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yaptı. Genç teknik adamın son çalıştırdığı ekip Gaziantep FK oldu.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAŞTI

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Trabzonspor'da yaşadı. Bordo-mavili formayı iki ayrı dönemde giyen deneyimli golcü, tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 gol ve 37 asistlik performans sergiledi. Özellikle Şenol Güneş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de attığı 33 golle gol kralı olurken Trabzonspor tarihinde bir lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti. Hızı, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki performansıyla Türk futbolunun önde gelen yıldızları arasına girdi.



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