İskoçya Ligi Kupası Çeyrek Final maçında Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Old Firm derbisini 3-0 kazanan Rangers, adını yarı finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rangers'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 75. dakikada Daniel Neill, 59. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez kaydetti.
Maça öncesi koreografilerle adeta gövde gösterisi yapan Rangers taraftarları, ezeli rakiplerinin elemelerinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Maça öncesi koreografilerle adeta gövde gösterisi yapan Rangers taraftarları, ezeli rakiplerinin elemelerinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Dan Neil, Celtic'i çaresiz bırakıyor...😮pic.twitter.com/3U1OoaHloo https://t.co/vTpuDUAZxT
— Sporxtv (@sporxtv) September 13, 2026