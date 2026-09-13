İsmail Kartal'dan takımla toplantı; 'Şampiyon olacağız'

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı sonrası istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesi ile geri dönen teknik direktör İsmail Kartal dün (cumartesi) takımla yeniden idmana çıktı. Sabah saatlerinde Samandıra Tesisleri'ne gelen 65 yaşındaki çalıştırıcı, idman öncesinde de takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SİZ İŞİNİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ"
İsmail Kartal'ın futbolcularına seslenerek şunları söylediği dile getirildi: "Bu yaşanan olayların sizleri etkilemesini istemiyorum. İşinizi iyi yapmaya devam edin. Roma maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bu mücadeleyi 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Bu kalite ve enerji sizlerde var. Bunu biliyorum."
"BU SEZON BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"
Ayrıca İsmail Kartal konuşmasına şöyle devam etti: "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları talibiz. Bütün kupaları elde edeceğiz. Gaziantep karşılaşması ile yeni bir sayfa açacağız. Mutlaka kazanmamız gerek. Gereğini yapın. Eleştirilere kulaklarınızı kapatın. Ben artık öyle yapacağım. Sahada aldığımız sonuçlarla eleştirilere cevap vereceğiz. Biz iyi bir takımız. Yaşanan olayları unutun ve Gaziantep maçına sanki lige yeni başlıyormuşuz gibi çıkalım. Yönetim ve milyonlarca taraftarımız arkamızda. Bizden bekleneni yapalım ve sezon sonunda şampiyon olalım."
EN FAZLA GALİP GELDİĞİ SEZON
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı bir sezonu geride bıraktı. Deplasmanda 19 maça çıkan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
EN PARLAK DÖNEMİ
İsmail Kartal, en parlak dönemini ise 2023-24 sezonunda yaşadı. Başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi olmuştu. Kartal'ın öğrencileri Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.
İsmail Kartal'ın futbolcularına seslenerek şunları söylediği dile getirildi: "Bu yaşanan olayların sizleri etkilemesini istemiyorum. İşinizi iyi yapmaya devam edin. Roma maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bu mücadeleyi 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Bu kalite ve enerji sizlerde var. Bunu biliyorum."
"BU SEZON BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"
Ayrıca İsmail Kartal konuşmasına şöyle devam etti: "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları talibiz. Bütün kupaları elde edeceğiz. Gaziantep karşılaşması ile yeni bir sayfa açacağız. Mutlaka kazanmamız gerek. Gereğini yapın. Eleştirilere kulaklarınızı kapatın. Ben artık öyle yapacağım. Sahada aldığımız sonuçlarla eleştirilere cevap vereceğiz. Biz iyi bir takımız. Yaşanan olayları unutun ve Gaziantep maçına sanki lige yeni başlıyormuşuz gibi çıkalım. Yönetim ve milyonlarca taraftarımız arkamızda. Bizden bekleneni yapalım ve sezon sonunda şampiyon olalım."
EN FAZLA GALİP GELDİĞİ SEZON
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı bir sezonu geride bıraktı. Deplasmanda 19 maça çıkan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
EN PARLAK DÖNEMİ
İsmail Kartal, en parlak dönemini ise 2023-24 sezonunda yaşadı. Başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi olmuştu. Kartal'ın öğrencileri Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.