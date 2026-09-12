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Lando Norris, İspanya GP'sinde pole pozisyonunda!

Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Lando Norris kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 22:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Lando Norris, İspanya GP'sinde pole pozisyonunda!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sine McLaren takımının Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris, 1 dakika 31.824 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Norris'in 0.011 saniye gerisinde Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ikinci, Red Bull takımından Max Verstappen ise 0.140 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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