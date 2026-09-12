12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-190'
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

Chibuike Nwaiwu: "Şu an çok sinirliyim!"

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, Konyaspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 22:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Chibuike Nwaiwu: 'Şu an çok sinirliyim!'
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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Karşılaşmayı değerlendiren Nwaiwu, futbolun fırsatları değerlendirme oyunu olduğuna dikkat çekerek, "Her zaman şunu ifade edeyim: buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Futbol böyle bir oyun; siz bazen fırsatları değerlendiremiyorsunuz, rakibiniz ise yakaladığı fırsatları değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ÇOK SİNİRLİYİM"

Nijeryalı savunmacı, mağlubiyetin takımda büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Hepimiz adına çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu."

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