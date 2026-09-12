12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
20:00
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
20:00
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
20:00
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
19:30
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
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Tottenham-Everton
19:30
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Sunderland-Arsenal
22:00
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Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
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0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
19:30
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Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
0-010'
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Atalanta-Cagliari
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Strasbourg-AS Monaco
0-0DA
12 Eylül
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21:45
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Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
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21:45

Çorum FK, Samsunspor'a gol oldu yağdı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 19:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Samsunspor'a gol oldu yağdı!
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK, 5-1'lik skorla kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 71. dakikalarda Jesus Ramirez, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder ile 69. dakikada Alexandros Kyziridis kaydetti.



Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 5. dakikada Logi Tomasson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 7'ye yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Arca Çorum FK 1-0 öne geçti. Guarino'nun hatasında Ramirez, kaleci Okan Kocuk'u çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1.



5. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

10. dakikada misafir takım 2-1 öne geçti. Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlarla buluştu: 1-2

15. dakikada Arca Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Diomande'nin ara pasında Cengiz Ünder kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-3.

24. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan'ın sert şutunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

62. dakikada Samed Onur'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Jarju'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Arca Çorum FK 4-1 öne geçti. Ermin Mahmic'in ara pasına hareketlenen Kyziridis topu kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-4.

71. dakikada misafir takım skoru 5-1'e getirdi. Gökhan Sazdağ'ın pasında çalımlarla ceza saha içine giren Ramirez, topu ağlara yolladı: 1-5.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp

Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Erakovic, Guarino, Mendes (Dk. 89 Haluk Mustafa Tan), Yalçın Kayan (Dk. 81 Yunus Emre Çift), Samed Onur (Dk. 67 Sekongo), Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jarju (Dk. 67 Bayo), Mouandilmadji

Arca Çorum FK: Felipe, Borza, Smolcic, Serdar Saatçi, Gökhan Sazdağı (Dk. 80 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Fredy (Dk.68 Ermin Mahmic), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 68 Moukoko), Diomande (Dk. 58 Berat Ayberk Özdemir), Ramirez (Dk. 80 Penetra)

Goller: Dk. 1, Dk. 71 Ramirez, Dk. 10, Dk. 15 Cengiz Ünder, Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK), Dk. 5 Tomasson (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 31 Gökhan Sazdağı, Dk. 81 Ramadani, Dk. 90+1 Borza (Arca Çorum FK)

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