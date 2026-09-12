Beşiktaş, ilk yarılarda işi bitiriyor!

Beşiktaş'ın bu sezon iç sahadaki başarılı performansı dikkat çekmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 resmi karşılaşmanın tamamında devre arasına üstünlükle girerken, ilk 45 dakikalarda kalesini gole kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 6 MAÇTA 6 KEZ İLK YARI ÜSTÜNLÜĞÜ
Beşiktaş, iç sahada oynadığı Erzurumspor FK, Arca Çorum FK, Kauno Zalgiris, Eyüpspor, Hradec Kralove ve Midtjylland karşılaşmalarının tamamında ilk yarıyı önde tamamladı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu 6 maçın ilk yarılarında rakiplerine üstünlük kurarken kalesinde de gol görmedi.
Beşiktaş, iç sahada oynadığı Erzurumspor FK, Arca Çorum FK, Kauno Zalgiris, Eyüpspor, Hradec Kralove ve Midtjylland karşılaşmalarının tamamında ilk yarıyı önde tamamladı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu 6 maçın ilk yarılarında rakiplerine üstünlük kurarken kalesinde de gol görmedi.