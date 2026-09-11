Türkiye'den Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 13 madalya!

Türkiye, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 5'inci günün sonunda 7 altın, 6 gümüş olmak üzere 13 madalyaya ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun 5'inci gününde Türkiye'den 13 sporcu mücadele etti.
Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalinde 1.07.41'lik derecesiyle birinci oldu ve şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını elde etti.
Günün son madalyası da erkekler 50 metre serbest stil S8 finalinde yarışan Turgut Aslan Yaraman'dan geldi. Turgut, 27.06'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, bu sonuçlarla şampiyonadaki madalya sayısını 7 altın, 6 gümüş olmak üzere 13'e yükseltti.
Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek elemeler ve final yarışlarının ardından sona erecek.
Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalinde 1.07.41'lik derecesiyle birinci oldu ve şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını elde etti.
Günün son madalyası da erkekler 50 metre serbest stil S8 finalinde yarışan Turgut Aslan Yaraman'dan geldi. Turgut, 27.06'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, bu sonuçlarla şampiyonadaki madalya sayısını 7 altın, 6 gümüş olmak üzere 13'e yükseltti.
Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek elemeler ve final yarışlarının ardından sona erecek.