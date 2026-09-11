Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.





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sol kanattan Kartal Yılmaz'ın yaptığı ortada top savunmadan sekti. İlhan Fakılı önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51. dakikada Beşiktaş'ın Trossard ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi. Agbadou, santra noktası civarında kaptığı topu derinlemesine Cerny'ye oynadı. Savunma arkasına sarkarak sağdan ceza sahasına giren Cerny'nin ortasında altıpas gerisindeki Trossard fileleri havalandırdı. Gol kararı veren hakem Gürcan Hasova, VAR'daki Tamas Bogar'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve atağın başında Agbadou'nun elle oynadığını tespit ederek golü geçersiz saydı.

62. dakikada Ouattara'nın soldan ortasında penaltı noktası gerisindeki Cerny, bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

76. dakikada Diabate'nin ceza yayı civarından şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında arka direkteki Murillo, meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Altıpas gerisindeki İlhan Fakılı, Yakup Kırtay'dan önce dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

88. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kendi takım arkadaşından seken top, penaltı noktasının solundaki Mustafa Yumlu'da kaldı. Tecrübeli stoperin plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Mücadele, siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Stat: Tüpraş

Hakemler: Gürcan Hasova, Furkan Ürün, Gökmen Baltacı

Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 84 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan (Dk. 70 Ndidi), Orkun Kökçü (Dk. 70 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny (Dk. 71 İlhan Fakılı), Olaitan, Trossard (Dk. 84 Poku), Oh

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic (Dk. 67 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Baiye, Owusu, Cardoso (Dk. 57 Diabate), Rodriguez (Dk. 67 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 74 Kerk)

Goller: Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 27 Trossard, Dk. 82 İlhan Fakılı (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 26 Ouattara, Dk. 66 Salih Özcan (Beşiktaş)







