Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 27. Leandro Trossard'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 81. dakikada İlhan Fakılı, Siyah-Beyazlılar adına farkı 3'e çıkaran golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3., toplamda ise 4. galibiyetini alan Beşiktaş, 12 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 3. mağlubiyetini alan Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor'u konuk edecek.
Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek.
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Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan ve ardından Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü maçını da galibiyetle bitirdi.
Alanyaspor yenilgisinin ardından Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Erzurumspor FK'yi de yenerek peş peşe kazandığı maçlarla 12 puanın sahibi oldu.
TROSSARD İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Trossard, karşılaşmanın 27. dakikasında Oh'un soldan gönderdiği sert pasta meşin yuvarlağı altıpastan filelerle buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti.
Bu sezon Avrupa'da 2, ligde 5 maça çıkan Belçikalı oyuncu, toplam 426 dakika sahada kaldı.
DOLMABAHÇE'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Geçen sezon evindeki son 2 maçını kazanamayan Beşiktaş, bu sezon iç saha performansını yükseltti.
Geçen sezon Dolmabahçe'de Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldıktan sonra son maçında Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 3'er lig ve Avrupa müsabakasında rakiplerini mağlup etti.
Ligde Eyüpspor ve Çorum FK'nin ardından Erzurumspor FK'yi de puansız gönderen Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı eleme karşılaşmalarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i yendi.
Beşiktaş, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
CERNY'NİN SKORA KATKILARI SAYILMADI
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin başrolünde yer aldığı 2 gol, karşılaşmanın hakemi tarafından geçerli sayılmadı.
Cerny'nin 51. dakikada sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Trossard ağlara gönderdi ancak hakem Gürcan Hasova, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.
55. dakikada tekrar sahneye çıkan Cerny, sağdan ceza sahasına girerek topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluştursa da Gürcan Hasova, faul gerekçesiyle golü onaylamadı.
İLHAN FAKILI İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'a bu sene katılan İlhan Fakılı, ikinci gol sevincini Erzurumspor FK karşısında yaşadı.
Siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Çorum FK maçında yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada Murillo'nun pasında topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
Karşılaşmanın 5. dakikasında Cerny sağ kanattan kaçan Amir Murillo'yu gördü ve topla buluşturdu. Murillo ortasını içeriye gönderdi ancak gelen ortaya kimse dokunamadı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Maçın 21. dakikasında Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşuna içeride Emirhan Topçu kafayı vurdu ve top ağlara gitti.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Müsabakanın 27. dakikasında Beşiktaş'ta Trossard sol kanatta aldığı topu ceza sahasına doğru sürdü, savunma arkasına koşu yapan Oh'a verdi. Ceza sahasının solunda topu alan Oh, kale önüne koşan Trossard'ı gördü. Belçikalı yıldız gelen topa dokunarak ağlarla buluşturdu.
TROSSARD'DAN İLK
Bu golel birliket Leandro Trossard, siyah-beyazlılarda ilki yaşadı. Belçikalı kanat oyuncusu Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN ATTI AMA GOL İPTAL
Beşiktaş, Erzurumspor maçında 51. dakikada Leandro Trossard ile 3. golü buldu ancak bu gol iptal edildi.
Erzurumsporlu oyuncular, pozisyon başlangıcında Emmanuel Agbadou'nun topu eliyle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Gürcan Hasova, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Hasova, pozisyonu izledikten sonra bu golü iptal etti.
YİNE İPTAL OLDU!
Beşiktaş'ın 55. dakikadaki Vaclav Cerny ile bulduğu gol de iptal edildi.
Vaclav Cerny fileleri havalandırdı ancak hakem Gürcan Hasova, Cerny'nin daha önce faul yaptığını işaret ederek faul kararı verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN 3. GOL
Dakikalar 81'i gösterirken sol kanattan Kartal Yılmaz'ın yaptığı ortada top savunmadan sekti. İlhan Fakılı önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
ITALIANO'DAN ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK
Erzurumspor FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.
Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada forma giyemedi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken, forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı oynatan deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.
ORKUN KÖKÇÜ'YE TEZAHÜRAT JESTİ
Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.
Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.
ŞAMPİYON SPORCULAR TARAFTARI SELAMLADI
Beşiktaş'ta yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve madalya kazanan sporcular, maç öncesinde taraftarlarla buluştu.
Maç öncesi sahaya çıkan siyah-beyazlı sporcular, tur atarak taraftarları selamladı.
RIDVAN YILMAZ'A PLAKET JESTİ
Arca Çorum FK ile oynanan karışlaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK maçı öncesinde plaketini aldı.
Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Murillo'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oh'un karşı karşıya şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
5. dakikada Trossard'ın pasını ceza sahası sol köşesinde son çizgiye yakın yerde alan Orkun Kökçü'nün yerden çıkardığı topa ön direğe hareketlenen Cerny vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaptan Orkun'un sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Emirhan Topçu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 2-0.
45. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olaitan'ın şutunda top, kaleci Ertuğrul'dan döndü.
45+1. dakikada Orkun'un soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Oh'un kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 27. Leandro Trossard'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 81. dakikada İlhan Fakılı, Siyah-Beyazlılar adına farkı 3'e çıkaran golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3., toplamda ise 4. galibiyetini alan Beşiktaş, 12 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 3. mağlubiyetini alan Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor'u konuk edecek.
Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI
Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan ve ardından Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü maçını da galibiyetle bitirdi.
Alanyaspor yenilgisinin ardından Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Erzurumspor FK'yi de yenerek peş peşe kazandığı maçlarla 12 puanın sahibi oldu.
TROSSARD İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Trossard, karşılaşmanın 27. dakikasında Oh'un soldan gönderdiği sert pasta meşin yuvarlağı altıpastan filelerle buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti.
Bu sezon Avrupa'da 2, ligde 5 maça çıkan Belçikalı oyuncu, toplam 426 dakika sahada kaldı.
DOLMABAHÇE'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Geçen sezon evindeki son 2 maçını kazanamayan Beşiktaş, bu sezon iç saha performansını yükseltti.
Geçen sezon Dolmabahçe'de Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldıktan sonra son maçında Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 3'er lig ve Avrupa müsabakasında rakiplerini mağlup etti.
Ligde Eyüpspor ve Çorum FK'nin ardından Erzurumspor FK'yi de puansız gönderen Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı eleme karşılaşmalarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i yendi.
Beşiktaş, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
CERNY'NİN SKORA KATKILARI SAYILMADI
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin başrolünde yer aldığı 2 gol, karşılaşmanın hakemi tarafından geçerli sayılmadı.
Cerny'nin 51. dakikada sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Trossard ağlara gönderdi ancak hakem Gürcan Hasova, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.
55. dakikada tekrar sahneye çıkan Cerny, sağdan ceza sahasına girerek topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluştursa da Gürcan Hasova, faul gerekçesiyle golü onaylamadı.
İLHAN FAKILI İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'a bu sene katılan İlhan Fakılı, ikinci gol sevincini Erzurumspor FK karşısında yaşadı.
Siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Çorum FK maçında yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada Murillo'nun pasında topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
Karşılaşmanın 5. dakikasında Cerny sağ kanattan kaçan Amir Murillo'yu gördü ve topla buluşturdu. Murillo ortasını içeriye gönderdi ancak gelen ortaya kimse dokunamadı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Maçın 21. dakikasında Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşuna içeride Emirhan Topçu kafayı vurdu ve top ağlara gitti.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Müsabakanın 27. dakikasında Beşiktaş'ta Trossard sol kanatta aldığı topu ceza sahasına doğru sürdü, savunma arkasına koşu yapan Oh'a verdi. Ceza sahasının solunda topu alan Oh, kale önüne koşan Trossard'ı gördü. Belçikalı yıldız gelen topa dokunarak ağlarla buluşturdu.
TROSSARD'DAN İLK
Bu golel birliket Leandro Trossard, siyah-beyazlılarda ilki yaşadı. Belçikalı kanat oyuncusu Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN ATTI AMA GOL İPTAL
Beşiktaş, Erzurumspor maçında 51. dakikada Leandro Trossard ile 3. golü buldu ancak bu gol iptal edildi.
Erzurumsporlu oyuncular, pozisyon başlangıcında Emmanuel Agbadou'nun topu eliyle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Gürcan Hasova, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Hasova, pozisyonu izledikten sonra bu golü iptal etti.
YİNE İPTAL OLDU!
Beşiktaş'ın 55. dakikadaki Vaclav Cerny ile bulduğu gol de iptal edildi.
Vaclav Cerny fileleri havalandırdı ancak hakem Gürcan Hasova, Cerny'nin daha önce faul yaptığını işaret ederek faul kararı verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN 3. GOL
Dakikalar 81'i gösterirken sol kanattan Kartal Yılmaz'ın yaptığı ortada top savunmadan sekti. İlhan Fakılı önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
ITALIANO'DAN ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK
Erzurumspor FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.
Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada forma giyemedi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken, forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı oynatan deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.
ORKUN KÖKÇÜ'YE TEZAHÜRAT JESTİ
Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.
Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.
ŞAMPİYON SPORCULAR TARAFTARI SELAMLADI
Beşiktaş'ta yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve madalya kazanan sporcular, maç öncesinde taraftarlarla buluştu.
Maç öncesi sahaya çıkan siyah-beyazlı sporcular, tur atarak taraftarları selamladı.
RIDVAN YILMAZ'A PLAKET JESTİ
Arca Çorum FK ile oynanan karışlaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK maçı öncesinde plaketini aldı.
Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Murillo'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oh'un karşı karşıya şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
5. dakikada Trossard'ın pasını ceza sahası sol köşesinde son çizgiye yakın yerde alan Orkun Kökçü'nün yerden çıkardığı topa ön direğe hareketlenen Cerny vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaptan Orkun'un sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Emirhan Topçu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 2-0.
45. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olaitan'ın şutunda top, kaleci Ertuğrul'dan döndü.
45+1. dakikada Orkun'un soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Oh'un kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
51. dakikada Beşiktaş'ın Trossard ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi. Agbadou, santra noktası civarında kaptığı topu derinlemesine Cerny'ye oynadı. Savunma arkasına sarkarak sağdan ceza sahasına giren Cerny'nin ortasında altıpas gerisindeki Trossard fileleri havalandırdı. Gol kararı veren hakem Gürcan Hasova, VAR'daki Tamas Bogar'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve atağın başında Agbadou'nun elle oynadığını tespit ederek golü geçersiz saydı.
62. dakikada Ouattara'nın soldan ortasında penaltı noktası gerisindeki Cerny, bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
76. dakikada Diabate'nin ceza yayı civarından şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
82. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında arka direkteki Murillo, meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Altıpas gerisindeki İlhan Fakılı, Yakup Kırtay'dan önce dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
88. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kendi takım arkadaşından seken top, penaltı noktasının solundaki Mustafa Yumlu'da kaldı. Tecrübeli stoperin plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
Mücadele, siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Gürcan Hasova, Furkan Ürün, Gökmen Baltacı
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 84 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan (Dk. 70 Ndidi), Orkun Kökçü (Dk. 70 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny (Dk. 71 İlhan Fakılı), Olaitan, Trossard (Dk. 84 Poku), Oh
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic (Dk. 67 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Baiye, Owusu, Cardoso (Dk. 57 Diabate), Rodriguez (Dk. 67 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 74 Kerk)
Goller: Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 27 Trossard, Dk. 82 İlhan Fakılı (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 26 Ouattara, Dk. 66 Salih Özcan (Beşiktaş)
62. dakikada Ouattara'nın soldan ortasında penaltı noktası gerisindeki Cerny, bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
76. dakikada Diabate'nin ceza yayı civarından şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
82. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında arka direkteki Murillo, meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Altıpas gerisindeki İlhan Fakılı, Yakup Kırtay'dan önce dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
88. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kendi takım arkadaşından seken top, penaltı noktasının solundaki Mustafa Yumlu'da kaldı. Tecrübeli stoperin plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
Mücadele, siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Gürcan Hasova, Furkan Ürün, Gökmen Baltacı
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 84 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan (Dk. 70 Ndidi), Orkun Kökçü (Dk. 70 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny (Dk. 71 İlhan Fakılı), Olaitan, Trossard (Dk. 84 Poku), Oh
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic (Dk. 67 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Baiye, Owusu, Cardoso (Dk. 57 Diabate), Rodriguez (Dk. 67 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 74 Kerk)
Goller: Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 27 Trossard, Dk. 82 İlhan Fakılı (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 26 Ouattara, Dk. 66 Salih Özcan (Beşiktaş)