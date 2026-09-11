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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Ferran Torres

PSG'nin Slovan Bratislava'yı 6-1 yendiği karşılaşmada üç gol atan Ferran Torres, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

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calendar 11 Eylül 2026 19:00
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Ferran Torres
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında gösterdiği performansla öne çıkan Ferran Torres, haftanın oyuncusu seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

PSG'nin Slovan Bratislava'yı konuk ettiği ve 6-1 kazandığı mücadelede sahneye çıkan İspanyol futbolcu, rakip fileleri üç kez havalandırarak galibiyette başrol oynadı.

Fransız temsilcisiyle ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 26 yaşındaki Torres, karşılaşmayı hat-trick yaparak tamamladı. Başarılı oyuncu, performansıyla maçın oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.

PSG'nin diğer gollerini ise Ousmane Dembele (2) ve Fabian Ruiz attı. Son şampiyon, Slovan Bratislava karşısında aldığı farklı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

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