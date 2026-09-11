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11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
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11 Eylül
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11 Eylül
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Vincenzo Italiano: "Bu hatayı yapamayız"

Vincenzo Italiano, Erzurumspor karşısında kazanarak maç fazlasıyla lider olmayı hedeflediklerini ve rakibi asla küçümsememeleri gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano: 'Bu hatayı yapamayız'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin önemine dikkat çeken İtalyan teknik adam, Erzurumspor FK karşısında rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

"RAKİBİMİZİ ASLA KÜÇÜMSEMEMELİYİZ"

Vincenzo Italiano, "Eğer geçen haftaki derbi galibiyetini taçlandırmak istiyorsak, bugün çok büyük bir iş yapmamız gerekiyor. Rakibimizi asla küçümsememeliyiz. Bu hatayı yapamayız. Yüzde 100 konsantre olmalıyız. Ligde elimizden geleni yapmamız gerekiyor, yaptığımız gibi devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLACAĞIZ"

Beşiktaş'ın karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak olmasıyla ilgili de konuşan Italiano, bunun takım için önemli bir motivasyon olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam, "Gerçekten bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı bu. Dediğiniz gibi maç fazlasıyla lider olacağız, bizi heyecanlandıran, bizim için önemli bir şey." dedi.

VLAHOVIC VE RIDVAN YILMAZ AÇIKLAMASI

Dusan Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğuna da değinen Italiano, iki oyuncunun geçen haftaki derbi galibiyetinde önemli rol oynadığını söyledi.

Italiano, "Dusan ve Rıdvan'ın eksikliğinden dolayı üzgünüm çünkü geçen hafta başrol oyuncusuydu onlar ama inanıyorum ki yerlerine oynayacak oyuncular da ellerinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı sözlerini, "Bugün gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı bu maç, kazanırsak ne olacağını biliyoruz." diyerek tamamladı.

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