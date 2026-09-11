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Jokic: "Şöhret beni giderek daha fazla rahatsız ediyor"

Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, şöhretin getirdiği sürekli ilginin kendisini giderek daha fazla yorduğunu söyledi. Jokic, özel zamanlarında fotoğraf taleplerini genellikle geri çevirdiğini ve kendisine yaklaşan insanlara karşı daha sert davranmaya başladığını itiraf etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jokic: 'Şöhret beni giderek daha fazla rahatsız ediyor'
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NBA'in en büyük yıldızlarından biri olmasına rağmen şöhretin ve ünlü olmanın getirdiği ilgiden hiçbir zaman hoşlanmayan Nikola Jokic, bu durumla başa çıkmanın kendisi için giderek zorlaştığını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jao Mile Podcast'e konuk olan Denver Nuggets yıldızı, insanların sürekli olarak yanına gelmesinin ve fotoğraf çektirmek istemesinin, kamuoyunun gözünde geçirdiği 10 yılı aşkın sürenin ardından kendisini tüketmeye başladığını belirtti.

Jokic, "Eski hayatımı çok özlüyorum. Şöhret beni giderek daha fazla rahatsız etmeye başladı. Söyleyeceklerim kulağa klişe gelebilir ama yanıma gelen insanlara karşı gittikçe daha kaba davranıyorum. Açıkçası bu gerçekten çok yorucu" dedi.

Üç kez NBA MVP'si seçilen Sırp yıldız, özel hayatıyla ilgili bazı sınırlar belirlediğini ve kişisel zamanında gelen fotoğraf taleplerini genellikle kabul etmediğini açıkladı.

Jokic, "Çevremdeki bazı insanlar bunu biliyor. Fotoğraf çektirmiyorum çünkü o an benim özel zamanım. Yine kaba konuşuyormuşum gibi görünecek ama ne yapabilirim? İnsanlar beni anlamıyorsa bile ben her şeyi anlıyorum. Fakat bu durum 11-12 yıldır devam ediyor ve artık yeter" ifadelerini kullandı.

İnsanların kendisine yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı da anlatan Jokic, "Birinin benimle gerçekten konuşması, bana bir şey söylemesi kendimi daha iyi hissettiriyor. Aksi hâlde kendimi, hayvanat bahçesine gelip bir şeyin fotoğrafını çekiyormuşsunuz gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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