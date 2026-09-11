NBA'in en büyük yıldızlarından biri olmasına rağmen şöhretin ve ünlü olmanın getirdiği ilgiden hiçbir zaman hoşlanmayan Nikola Jokic, bu durumla başa çıkmanın kendisi için giderek zorlaştığını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jao Mile Podcast'e konuk olan Denver Nuggets yıldızı, insanların sürekli olarak yanına gelmesinin ve fotoğraf çektirmek istemesinin, kamuoyunun gözünde geçirdiği 10 yılı aşkın sürenin ardından kendisini tüketmeye başladığını belirtti.
Jokic, "Eski hayatımı çok özlüyorum. Şöhret beni giderek daha fazla rahatsız etmeye başladı. Söyleyeceklerim kulağa klişe gelebilir ama yanıma gelen insanlara karşı gittikçe daha kaba davranıyorum. Açıkçası bu gerçekten çok yorucu" dedi.
Üç kez NBA MVP'si seçilen Sırp yıldız, özel hayatıyla ilgili bazı sınırlar belirlediğini ve kişisel zamanında gelen fotoğraf taleplerini genellikle kabul etmediğini açıkladı.
Jokic, "Çevremdeki bazı insanlar bunu biliyor. Fotoğraf çektirmiyorum çünkü o an benim özel zamanım. Yine kaba konuşuyormuşum gibi görünecek ama ne yapabilirim? İnsanlar beni anlamıyorsa bile ben her şeyi anlıyorum. Fakat bu durum 11-12 yıldır devam ediyor ve artık yeter" ifadelerini kullandı.
İnsanların kendisine yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı da anlatan Jokic, "Birinin benimle gerçekten konuşması, bana bir şey söylemesi kendimi daha iyi hissettiriyor. Aksi hâlde kendimi, hayvanat bahçesine gelip bir şeyin fotoğrafını çekiyormuşsunuz gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Jokic, "Eski hayatımı çok özlüyorum. Şöhret beni giderek daha fazla rahatsız etmeye başladı. Söyleyeceklerim kulağa klişe gelebilir ama yanıma gelen insanlara karşı gittikçe daha kaba davranıyorum. Açıkçası bu gerçekten çok yorucu" dedi.
Üç kez NBA MVP'si seçilen Sırp yıldız, özel hayatıyla ilgili bazı sınırlar belirlediğini ve kişisel zamanında gelen fotoğraf taleplerini genellikle kabul etmediğini açıkladı.
Jokic, "Çevremdeki bazı insanlar bunu biliyor. Fotoğraf çektirmiyorum çünkü o an benim özel zamanım. Yine kaba konuşuyormuşum gibi görünecek ama ne yapabilirim? İnsanlar beni anlamıyorsa bile ben her şeyi anlıyorum. Fakat bu durum 11-12 yıldır devam ediyor ve artık yeter" ifadelerini kullandı.
İnsanların kendisine yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı da anlatan Jokic, "Birinin benimle gerçekten konuşması, bana bir şey söylemesi kendimi daha iyi hissettiriyor. Aksi hâlde kendimi, hayvanat bahçesine gelip bir şeyin fotoğrafını çekiyormuşsunuz gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.