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Deniz Gül'e fırsat doğdu

Osimhen'in yokluğunda forvette büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Deniz Gül'ün Kocaelispor önünde ilk 11'de forma giyme şansı belirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 11:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Deniz Gül'e fırsat doğdu
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Victor Osimhen'in yokluğunda forvette büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Deniz Gül'ün Kocaelispor önünde ilk 11'de forma giyme şansı belirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barış Alper Yılmaz'dan istediği verimi alamayan Okan Buruk, hazır olması durumunda Deniz Gül'e şans verecek.

Milli oyuncu, son olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Sporting'e konuk olduğu karşılaşmada, 64. dakikada Aleksey Batrakov'un yerine oyuna dahil olmuştu.



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