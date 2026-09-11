Deniz Gül'e fırsat doğdu

Victor Osimhen'in yokluğunda forvette büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Deniz Gül'ün Kocaelispor önünde ilk 11'de forma giyme şansı belirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barış Alper Yılmaz'dan istediği verimi alamayan Okan Buruk, hazır olması durumunda Deniz Gül'e şans verecek.
Milli oyuncu, son olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Sporting'e konuk olduğu karşılaşmada, 64. dakikada Aleksey Batrakov'un yerine oyuna dahil olmuştu.
Milli oyuncu, son olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Sporting'e konuk olduğu karşılaşmada, 64. dakikada Aleksey Batrakov'un yerine oyuna dahil olmuştu.