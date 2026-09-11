Beşiktaş'tan sıcağı sıcağına itiraz!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Dusan Vlahovic'e verilen 1 maçlık cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), siyah-beyazlı futbolcuya Fenerbahçe karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası vermişti.
Beşiktaş yönetimi, kararın ardından harekete geçti ve Vlahovic adına Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun savunmasını da kurulun değerlendirmesine sundu.
Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın başvurusunu kabul etmesi halinde Dusan Vlahovic'in cezası kaldırılabilecek. Böyle bir durumda Sırp golcü, Erzurumspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Beşiktaş cephesi, Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor.