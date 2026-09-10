Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi golü!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı maçta 48. dakikada Archie Brown ile golü buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma karşısında ilk yarıya 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown ile 1-1'i buldu.
Fenerbahçe, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.
🔥ADETA BİR SANTRFOR GİBİ
18 yıl sonra gelen ilk Şampiyonlar Ligi golü Archie Brown'dan!pic.twitter.com/exJ16mmTas https://t.co/ZoYhNS5pI4
— Sporx (@sporx) September 10, 2026