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10 Eylül
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10 Eylül
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Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi golü!

Fenerbahçe, Archie Brown'un golüyle Roma karşısında 1-1'i buldu. Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

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calendar 10 Eylül 2026 20:55
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi golü!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı maçta 48. dakikada Archie Brown ile golü buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma karşısında ilk yarıya 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown ile 1-1'i buldu.

Fenerbahçe, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.





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