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Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid, Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler'in sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
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Arda Güler ile Real Madrid, milli futbolcunun kadrodaki mevcut durumunu ve takıma yaptığı katkıları daha iyi yansıtacak yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda'nın özellikle son aylarda gösterdiği sürekli gelişim, kulüp yönetiminin dikkatinden kaçmadı. Madridli yöneticiler, genç yıldızın takıma sunduğu katkıyı ödüllendirmenin yanı sıra uzun vadeli bir kontratla geleceğini de güvence altına almak istiyor.

2031'E KADAR YENİ SÖZLEŞME

AS'ta yer alan habere göre, Tarafların üzerinde çalıştığı plana göre Arda Güler'in sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak. Yeni anlaşmada milli futbolcunun performansı, takım içindeki statüsü ve kulübe bağlılığı doğrultusunda önemli bir maaş artışı da yer alacak.

Taraflar arasında tam bir anlayış birliği bulunurken yeni sözleşmenin, içinde bulunulan sezonun başlangıcından itibaren geçerli olması bekleniyor.



MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Fenerbahçe'den 2023 yılında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, bugün Mourinho'nun planlarında neredeyse vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü.

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