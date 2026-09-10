09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
3-1
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
5-1
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
3-1
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
6-1
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-1
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
0-1
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
6-3
09 Eylül
FC Twente-Telstar
1-0
09 Eylül
Moreirense-Benfica
0-4

Chelsea'den Leeds'e gol yağmuru!

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea, 2-0 geriye düştüğü maçta Leeds United'ı 6-3 mağlup ederek tur biletini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 00:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Leeds'e gol yağmuru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadelede tam 9 gol atılırken, Chelsea sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LEEDS 2-0 ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada Leeds United, 23. dakikada Tomas Muharemovic ve 48. dakikada Brenden Aaronson ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Chelsea, 53. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi. Palmer, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi.

CHELSEA'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekip, 60. dakikada Pedro Neto ile 3-2 öne geçti. 65. dakikada Danny Welbeck farkı ikiye çıkardı.

Leeds United, 75. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile yeniden umutlansa da Chelsea 80. dakikada Valentin Barco ile skoru 5-3 yaptı.

Karşılaşmanın skorunu ise 90+4. dakikada Danny Welbeck belirledi.

Chelsea, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 6-3 kazanarak İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.