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Dusan Alimpijevic'ten Vlahovic cevabı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Dusan Vlahovic'in performansının kendi adına yapılan tezahüratları gölgede bırakıp bırakmayacağı sorusuna yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 18:21
Dusan Alimpijevic'ten Vlahovic cevabı!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Dusan Vlahovic ile ilgili dikkat çeken bir soruya esprili bir yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir muhabirin, Vlahovic'in performansının devam etmesi halinde "Dusan" tezahüratını kendi elinden alıp almayacağını sorması üzerine Alimpijevic, bu durumdan memnun olacağını söyledi.

"KENDİ ADIMLA RAKİBİM OLMASINDAN MUTLUYUM"

Alimpijevic, soruya verdiği yanıtta, "Hayır, mutluyum. Kendi adımla bir rakibim olmasından dolayı mutluyum. Bu yüzden ona en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alimpijevic'in Vlahovic'le aynı adı taşıması, Beşiktaş'ta iki isim arasında ortaya çıkan bu eğlenceli tezahürat rekabetini de gündeme getirmişti.

Daha önce Vlahovic transferi sırasında Alimpijevic'in Sırp golcü için özel bir tezahürat hazırladığı da basına yansımıştı.





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