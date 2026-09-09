Dusan Alimpijevic'ten Vlahovic cevabı!

❓ Dusan Vlahovic bu şekilde devam ederse "Dusan" tezahüratını senin elinden alacak mı?



🗣️ Dusan Alimpijevic: "Hayır, mutluyum. Kendi adımla bir rakibim olmasından dolayı mutluyum. Bu yüzden ona en iyisini diliyorum. " pic.twitter.com/p7VuoV2QMe https://t.co/y2Emxpv3R6



— Sporx (@sporx) September 9, 2026