Dusan Alimpijevic'ten Vlahovic cevabı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Dusan Vlahovic ile ilgili dikkat çeken bir soruya esprili bir yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir muhabirin, Vlahovic'in performansının devam etmesi halinde "Dusan" tezahüratını kendi elinden alıp almayacağını sorması üzerine Alimpijevic, bu durumdan memnun olacağını söyledi.
Alimpijevic, soruya verdiği yanıtta, "Hayır, mutluyum. Kendi adımla bir rakibim olmasından dolayı mutluyum. Bu yüzden ona en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Alimpijevic'in Vlahovic'le aynı adı taşıması, Beşiktaş'ta iki isim arasında ortaya çıkan bu eğlenceli tezahürat rekabetini de gündeme getirmişti.
Daha önce Vlahovic transferi sırasında Alimpijevic'in Sırp golcü için özel bir tezahürat hazırladığı da basına yansımıştı.
"KENDİ ADIMLA RAKİBİM OLMASINDAN MUTLUYUM"
❓ Dusan Vlahovic bu şekilde devam ederse "Dusan" tezahüratını senin elinden alacak mı?
🗣️ Dusan Alimpijevic: "Hayır, mutluyum. Kendi adımla bir rakibim olmasından dolayı mutluyum. Bu yüzden ona en iyisini diliyorum. " pic.twitter.com/p7VuoV2QMe https://t.co/y2Emxpv3R6
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
Alimpijevic, soruya verdiği yanıtta, "Hayır, mutluyum. Kendi adımla bir rakibim olmasından dolayı mutluyum. Bu yüzden ona en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Alimpijevic'in Vlahovic'le aynı adı taşıması, Beşiktaş'ta iki isim arasında ortaya çıkan bu eğlenceli tezahürat rekabetini de gündeme getirmişti.
Daha önce Vlahovic transferi sırasında Alimpijevic'in Sırp golcü için özel bir tezahürat hazırladığı da basına yansımıştı.