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Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. randevuda

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı ağırlayacak Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. randevuda
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı 15 müsabakanın 9'unu UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

İLK RAKİP FIORENTINA

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir İtalyan takımıyla 1984 yılında karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fiorentina ile aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, içerde 1-0, deplasmanda ise 2-0 ile rakibine boyun eğdi.

ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAYBETTİ





Fenerbahçe, Fiorentina'nın ardından 1990 yılında Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde, 1996 yılında ise Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Atalanta'ya evinde 1-0, deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Juventus'a da İstanbul'da 1-0, deplasmanda 2-0 kaybetti ve İtalyan takımlarına karşı üst üste 6 mağlubiyet yaşadı.

PARMA GALİBİYETİ

Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı ilk galibiyetini Parma karşısında aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1998 yılında Parma ile rakip olan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Deplasmandaki müsabaka ise Parma'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, 7 yıl sonra 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer İtalyan devi Milan ile gruplarda denk geldi. Rakibine deplasmanda 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, evinde farklı skorla 4-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezon sonra konuk ettiği Palermo'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, 2007 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Inter ile rakip oldu. Inter'i sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda 3-0'lık mağlubiyetle döndü.

İTALYA'DAN SON RAKİP LAZIO

Fenerbahçe, İtalyan bir rakiple son olarak 2013 yılında karşı karşıya geldi.

Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile rakip olan sarı-lacivertliler, İstanbul'da 2-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

ROMA İLE İLK KEZ

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma ekibiyle tarihinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, daha önce İtalya'dan 8 ayrı takımla mücadele etti.

Sırasıyla Fiorentina, Atalanta, Juventus, Parma, Milan, Palermo, Inter ve Lazio ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk kez yarın Roma ile kozlarını paylaşacak.

İTALYAN RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Fenerbahçe'nin İtalyan ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:

Tarih Organizasyon Maç Skor
19.09.1984 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Fiorentina 0-1
03.10.1984 "" Fiorentina-Fenerbahçe 2-0
24.10.1990 "" Fenerbahçe-Atalanta 0-1
07.11.1990 "" Atalanta-Fenerbahçe 4-1
25.09.1996 UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Juventus 0-1
04.12.1996 "" Juventus-Fenerbahçe 2-0
15.09.1998 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Parma 1-0
29.09.1998 "" Parma-Fenerbahçe 3-1
13.09.2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Milan-Fenerbahçe 3-1
23.11.2005 "" Fenerbahçe-Milan 0-4
23.11.2006 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Palermo 3-0
19.09.2007 UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Inter 1-0
27.11.2007 "" Inter-Fenerbahçe 3-0
04.04.2013 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lazio 2-0
11.04.2013 "" Lazio-Fenerbahçe 1-1
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