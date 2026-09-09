Trabzonspor'da kral geri döndü: Paul Onuachu

Trabzonspor'un hücumdaki en büyük kozu Paul Onuachu, Gençlerbirliği karşısında eski günlerine dönüş sinyali verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerin sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldığı mücadelede iki kez ağları sarsan 32 yaşındaki santrfor, uzun süren sessizliğini de görkemli şekilde bozdu.
Nijeryalı yıldızın Süper Lig'deki son golü geçtiğimiz sezon 4 Nisan'da oynanan ve Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gelmişti. Onuachu, ardından geçen sezonun son 5 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Yeni sezona da istediği başlangıcı yapamayan tecrübeli forvet; Kasımpaşa, Başakşehir ve Amed maçlarını boş geçince ligdeki gol hasreti 8 karşılaşmaya ulaştı.
BEKLENEN PATLAMA YAPILDI
Gençlerbirliği karşısında ise beklenen patlama geldi. Rakip savunmaya fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle zor anlar yaşatan Onuachu, iki kez fileleri havalandırarak hem Trabzonspor'un 5-0'lık zaferinde başrol oynadı hem de üzerindeki gol baskısını attı.
Sezonun ilk 3 haftasını golsüz kapatan yıldız santrfor, bir maçta iki kez sahneye çıkarak yeni dönem öncesinde bordo-mavili camiaya "Kral geri döndü" mesajını verdi.
Nijeryalı yıldızın Süper Lig'deki son golü geçtiğimiz sezon 4 Nisan'da oynanan ve Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gelmişti. Onuachu, ardından geçen sezonun son 5 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Yeni sezona da istediği başlangıcı yapamayan tecrübeli forvet; Kasımpaşa, Başakşehir ve Amed maçlarını boş geçince ligdeki gol hasreti 8 karşılaşmaya ulaştı.
BEKLENEN PATLAMA YAPILDI
Gençlerbirliği karşısında ise beklenen patlama geldi. Rakip savunmaya fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle zor anlar yaşatan Onuachu, iki kez fileleri havalandırarak hem Trabzonspor'un 5-0'lık zaferinde başrol oynadı hem de üzerindeki gol baskısını attı.
Sezonun ilk 3 haftasını golsüz kapatan yıldız santrfor, bir maçta iki kez sahneye çıkarak yeni dönem öncesinde bordo-mavili camiaya "Kral geri döndü" mesajını verdi.