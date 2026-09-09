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Trabzonspor'da kral geri döndü: Paul Onuachu

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0'la geçtiği gecede Paul Onuachu yeniden sahneye çıktı. Tam 8 lig maçında fileleri havalandıramayan Nijeryalı yıldız, attığı 2 golle hasretine son verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 10:28
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da kral geri döndü: Paul Onuachu
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Trabzonspor'un hücumdaki en büyük kozu Paul Onuachu, Gençlerbirliği karşısında eski günlerine dönüş sinyali verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililerin sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldığı mücadelede iki kez ağları sarsan 32 yaşındaki santrfor, uzun süren sessizliğini de görkemli şekilde bozdu.

Nijeryalı yıldızın Süper Lig'deki son golü geçtiğimiz sezon 4 Nisan'da oynanan ve Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gelmişti. Onuachu, ardından geçen sezonun son 5 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Yeni sezona da istediği başlangıcı yapamayan tecrübeli forvet; Kasımpaşa, Başakşehir ve Amed maçlarını boş geçince ligdeki gol hasreti 8 karşılaşmaya ulaştı.

BEKLENEN PATLAMA YAPILDI

Gençlerbirliği karşısında ise beklenen patlama geldi. Rakip savunmaya fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle zor anlar yaşatan Onuachu, iki kez fileleri havalandırarak hem Trabzonspor'un 5-0'lık zaferinde başrol oynadı hem de üzerindeki gol baskısını attı.

Sezonun ilk 3 haftasını golsüz kapatan yıldız santrfor, bir maçta iki kez sahneye çıkarak yeni dönem öncesinde bordo-mavili camiaya "Kral geri döndü" mesajını verdi.



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