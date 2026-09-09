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Fenerbahçe, 307. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 307. Avrupa maçına çıkacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı, kalesinde 426 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI





UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.

SARI LACİVERTLİ EKİBİN "DEVLER LİGİ" PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

Sezon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
1996-97

 6

 2

 1

 3

 3

 6
2001-02

 6

 -

 -

 6

 3

 12
2004-05

 6

 3

 -

 3

 10

 13
2005-06

 6

 1

 1

 4

 7

 14
2007-08

 10

 5

 2

 3

 15

 14
2008-09

 6

 -

 2

 4

 4

 11
Toplam

 40

 11

 6

 23

 42

 70
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 48

 19

 15

 14

 70

 54
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 306

 122

 67

 117

 417

 426
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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