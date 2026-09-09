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Lionel Messi'den sürpriz hamle: İspanyol kulübünü satın aldı

Lionel Messi, İspanya La Liga 2 takımlarından Eldense'nin yeni sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 10:41
Fotoğraf: Imago
Lionel Messi'den sürpriz hamle: İspanyol kulübünü satın aldı
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, sürpriz bir yatırımla kulüp sahipliğine adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Eldense'nin yeni sahibi oldu.

Kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formaları giyen Messi, futbolculuk döneminde yaptığı yatırımlara böylece bir yenisini daha ekledi.

Messi ayrıca Nisan 2026'da İspanya beşinci liginde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornella'nın hisselerinin tamamını satın almıştı. Dolayısıyla Arjantinli yıldızın doğrudan sahibi olduğu kesinleşen ilk futbol kulübü UE Cornella olurken, Eldense yatırımıyla kulüp portföyünü genişletti.

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