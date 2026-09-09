Lionel Messi'den sürpriz hamle: İspanyol kulübünü satın aldı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, sürpriz bir yatırımla kulüp sahipliğine adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Eldense'nin yeni sahibi oldu.
Kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formaları giyen Messi, futbolculuk döneminde yaptığı yatırımlara böylece bir yenisini daha ekledi.
Messi ayrıca Nisan 2026'da İspanya beşinci liginde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornella'nın hisselerinin tamamını satın almıştı. Dolayısıyla Arjantinli yıldızın doğrudan sahibi olduğu kesinleşen ilk futbol kulübü UE Cornella olurken, Eldense yatırımıyla kulüp portföyünü genişletti.
Kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formaları giyen Messi, futbolculuk döneminde yaptığı yatırımlara böylece bir yenisini daha ekledi.
Messi ayrıca Nisan 2026'da İspanya beşinci liginde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornella'nın hisselerinin tamamını satın almıştı. Dolayısıyla Arjantinli yıldızın doğrudan sahibi olduğu kesinleşen ilk futbol kulübü UE Cornella olurken, Eldense yatırımıyla kulüp portföyünü genişletti.