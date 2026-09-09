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Beşiktaş'ta Willock gerçeği: Transferi bir gol bozdu

Beşiktaş'ın uzun süre gündeminde tuttuğu Joe Willock transferinin son anda neden gerçekleşmediği belli oldu. Başkan Serdal Adalı, İngiliz futbolcunun Liverpool karşısında attığı golün ardından Newcastle United'ın satıştan vazgeçtiğini açıkladı.

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calendar 09 Eylül 2026 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 10:30
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta Willock gerçeği: Transferi bir gol bozdu
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Beşiktaş'ın transfer döneminde uzun süre gündeminde tuttuğu Joe Willock'un siyah-beyazlı takıma neden katılmadığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Serdal Adalı, Newcastle United ile görüşmelerin ileri aşamaya geldiğini ancak İngiliz futbolcunun Liverpool karşısında attığı golün transfer sürecini değiştirdiğini açıkladı.

GOLÜN ARDINDAN KARAR DEĞİŞTİ

Adalı'nın verdiği bilgiye göre Willock, Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool karşısında oyuna girdikten yalnızca bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın ardından Newcastle United yönetimi, Beşiktaş'a ulaşarak 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

ITALIANO ÇOK İSTİYORDU

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Joe Willock'u çok beğendiğini belirten Serdal Adalı, Newcastle'ın aldığı kararın kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.





Siyah-beyazlıların oyuncudan tamamen vazgeçmediği de belirtildi.

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock için şartların oluşması halinde Beşiktaş'ın yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma ihtimalini takip ettiği belirtildi.

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