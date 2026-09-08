Alacaklarınızı Güvenle Tahsil Etmenin Etkili Yolları

Alacaklarınızı Güvenle Tahsil Etmek İçin Hangi Yöntemler Tercih Edilebilir?

Güvenli tahsilat süreçleri ile ödeme risklerini azaltın

Şirketlerin finansal yapısını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için satış kadar tahsilat süreçlerinin de doğru yönetilmesi gerekiyor. Özellikle vadeli ticarette alacakların zamanında tahsil edilememesi, nakit akışını ve finansal planlamayı doğrudan etkileyebiliyor.Şirketler bugün, alacaklarını güvenle tahsil et mek için giderek daha çok dijital ve banka temelli çözümlere yöneliyor. Ödeme koşullarını baştan tanımlamak, tahsilatı izlenebilir bir sisteme taşımak ve süreci kayıt altında yürütmek, en etkili yöntemlerin başında geliyor. Böylece tahsilat, iyi niyete değil sağlam bir yapıya dayanıyor. Özellikle vadeli ticari işlemlerde tahsilatın güvence altına alınması, alacaklının ödeme riskini daha etkin yönetmesine yardımcı olur.

Tahsilat sürecinde ödeme tutarının ve vadenin açık şekilde belirlenmesi, tarafların yükümlülüklerinin netleşmesini sağlar. Banka güvencesinin devreye girdiği çözümler ise alacaklı açısından vadeli satıştan kaynaklanan tahsilat riskinin azaltılmasına katkı sunar.



Akbank Ödemen Güvende ile alacaklı, vadeli satışından doğan alacağını banka güvencesiyle desteklerken borçlu da ödeme yükümlülüğünü belirlenen vade doğrultusunda yönetebilir.





Dijital tahsilat çözümleriyle alacak yönetimini kolaylaştırın