08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
19:45
08 Eylül
AEK Athens-LASK
19:45
08 Eylül
Real Madrid-Inter
22:00
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
22:00
08 Eylül
FC Porto-M.City
22:00
08 Eylül
Lille-Real Betis
22:00

Galatasaray, Sporting ile ilk kez karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Sporting ile ilk kez karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.

Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.

 

- Portekiz takımlarına karşı 9 maçta 3 galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı.

"Cimbom" 2008'deki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşılaştı. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak.



Galatasaray


Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

 

- Deplasman performansı daha iyi

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda daha iyi sonuç aldı.

Portekiz temsilcileriyle sahasında 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekiplerine 5 kez konuk olan "Cimbom" ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik aldı.

İç sahada 5 gol atıp, 8 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise 5 gol atarken rakiplerinin 4 golünü engelleyemedi.

 

- Portekiz temsilcilerine karşı Galatasaray

Sarı-kırmızılıların, Portekiz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç
2008-09 UEFA Avrupa Ligi Benfica-Galatasaray 0-2
2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Braga 0-2
2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi Braga-Galatasaray 1-2
2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Benfica 2-1
2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica-Galatasaray 2-1
2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto-Galatasaray 1-0
2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Porto 2-3
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Benfica 1-2
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Benfica-Galatasaray 0-0
- Türk takımlarına karşı Sporting

Portekiz'in yeşil-beyazlı temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçın 5'ini kazandı. Üç mücadeleden beraberlikle ayrılan Sporting, 2 kez de mağlup oldu.

UEFA Kupası'nda ilk kez 1993'te Kocaelispor'a rakip olan Sporting, sonrasında Gençlerbirliği (2), Başakşehir (2) ve Beşiktaş (4) ile karşılaştı.

1993-94 sezonunda Türkiye'de Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Sporting, sahasındaki maçı 2-0 kazandı.

2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşen Portekiz temsilcisi, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı kırmızı-siyahlılara sahasında 3-0 yenildi.

Beşiktaş ile 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Sporting, 3 galibiyet (3-1, 4-1, 4-0) ve 1 beraberlik (1-1) yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile eşleşen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.