UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu 8 Eylül Salı günü günü lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasının ilk gününde 6 maç oynanacak.



İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.





19.45 CLUB BRUGGE - ASTON VILLA





2 sezon önce yine bu sahada karşılaşan iki ekip, 4. kez karşı karşıya gelecek. Son olarak Brugge, Aston Villa'yı konuk ettiği 2024/25 sezonu 4. maç haftasında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.





MUHTEMEL 11'LER





Club Brugge: Sommer; Sabbe, Mechele, Han-beom Lee, Seys; Potts, Vanaken; Carlos Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi





Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Kamara, João Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson





19.45 AEK ATİNA - LASK LINZ





Sahasında oynadığı son 11 UEFA maçının 9'unu kazanan AEK, ilk defa Şampiyonlar Ligi grup / lig aşamasında mücadele eden LASK Linz'i konuk edecek. LASK, geçen sezon hem Avusturya Ligi'ni hem Avusturya Kupası'nı kazanmıştı.





MUHTEMEL 11'LER





AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Gaćinović; Varga, Jović





LASK Linz: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jørgensen, Ljubičić, Bogarde, Horvath, Bello; Usor, Lang





22.00 BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL





Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan tek maçta Villarreal'i sahasında 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund, rakibiyle yeniden karşılaşacak. İspanyol ekiplerine karşı evinde oynadığı son 15 maçın yalnızca 2'sini kaybeden Dortmund, son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.





MUHTEMEL 11'LER





Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Bellingham, Beier; Karetsas, Nwaneri; Guirassy





Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé, Santi Comesaña, Gueye, Buchanan; Gerard Moreno, Mikautadze





22.00 REAL MADRID - INTER





Real Madrid ile Inter, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi, iki takım arasındaki son 7 maçın 6'sını kazanırken, Inter'in İspanyol takımlarına karşı deplasmandaki galibiyet hasreti 13 maça çıktı. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, gol atması halinde 70 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 5. oyuncusu olacak.





MUHTEMEL 11'LER





Real Madrid: Courtois; Konaté, Rüdiger, Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz, Cucurella; Vinícius Júnior, Mbappé





Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Zieliński, Dimarco; Martínez, Esposito





22.00 PORTO - MANCHESTER CITY





Şampiyonlar Ligi grup / lig aşamasında 28. kez mücadele edecek Porto, Manchester City'yi konuk edecek. Sahasında oynadığı son 14 UEFA maçının yalnızca 1'ini kaybeden Porto, İngiliz ekiplerine karşı son 16 maçında ise yalnızca 2 galibiyet alabildi. Manchester City ise Avrupa Kupaları tarihindeki 150. maçına çıkacak.





MUHTEMEL 11'LER





Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Francisco Moura; Hwang, Rosário, Gabriel Veiga; William Gomes, Giménez, Pepê





Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Fernández; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland





22.00 LILLE - REAL BETIS





Lille, sahasında İspanyol takımlarıyla oynadığı 9 maçın yalnızca 1'ini kaybetti. Fransız ekibi, son olarak 2024/25 sezonunda Real Madrid'i 1-0 mağlup ederken, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 maçın tamamında gol attı. Real Betis ise UEFA organizasyonlarında grup / lig aşamasında oynadığı son 10 maçın yalnızca 1'ini kaybetti.





MUHTEMEL 11'LER





Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; Mbappé, Haraldsson, Sahraoui; Giroud



Real Betis: Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; Parrott



