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Rizespor-Alanyaspor
0-1
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
2-4
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
0-3
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Manisa FK-Bursaspor
1-2
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
2-3
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
1-2
07 Eylül
Estoril-Arouca
0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması, 8 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 00:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu 8 Eylül Salı günü günü lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasının ilk gününde 6 maç oynanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

19.45 CLUB BRUGGE - ASTON VILLA

2 sezon önce yine bu sahada karşılaşan iki ekip, 4. kez karşı karşıya gelecek. Son olarak Brugge, Aston Villa'yı konuk ettiği 2024/25 sezonu 4. maç haftasında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Sommer; Sabbe, Mechele, Han-beom Lee, Seys; Potts, Vanaken; Carlos Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Kamara, João Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson

19.45 AEK ATİNA - LASK LINZ

Sahasında oynadığı son 11 UEFA maçının 9'unu kazanan AEK, ilk defa Şampiyonlar Ligi grup / lig aşamasında mücadele eden LASK Linz'i konuk edecek. LASK, geçen sezon hem Avusturya Ligi'ni hem Avusturya Kupası'nı kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Gaćinović; Varga, Jović

LASK Linz: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jørgensen, Ljubičić, Bogarde, Horvath, Bello; Usor, Lang

22.00 BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan tek maçta Villarreal'i sahasında 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund, rakibiyle yeniden karşılaşacak. İspanyol ekiplerine karşı evinde oynadığı son 15 maçın yalnızca 2'sini kaybeden Dortmund, son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Bellingham, Beier; Karetsas, Nwaneri; Guirassy

Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé, Santi Comesaña, Gueye, Buchanan; Gerard Moreno, Mikautadze

22.00 REAL MADRID - INTER

Real Madrid ile Inter, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi, iki takım arasındaki son 7 maçın 6'sını kazanırken, Inter'in İspanyol takımlarına karşı deplasmandaki galibiyet hasreti 13 maça çıktı. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, gol atması halinde 70 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 5. oyuncusu olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Konaté, Rüdiger, Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz, Cucurella; Vinícius Júnior, Mbappé

Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Zieliński, Dimarco; Martínez, Esposito

22.00 PORTO - MANCHESTER CITY

Şampiyonlar Ligi grup / lig aşamasında 28. kez mücadele edecek Porto, Manchester City'yi konuk edecek. Sahasında oynadığı son 14 UEFA maçının yalnızca 1'ini kaybeden Porto, İngiliz ekiplerine karşı son 16 maçında ise yalnızca 2 galibiyet alabildi. Manchester City ise Avrupa Kupaları tarihindeki 150. maçına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Francisco Moura; Hwang, Rosário, Gabriel Veiga; William Gomes, Giménez, Pepê

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Fernández; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland

22.00 LILLE - REAL BETIS

Lille, sahasında İspanyol takımlarıyla oynadığı 9 maçın yalnızca 1'ini kaybetti. Fransız ekibi, son olarak 2024/25 sezonunda Real Madrid'i 1-0 mağlup ederken, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 maçın tamamında gol attı. Real Betis ise UEFA organizasyonlarında grup / lig aşamasında oynadığı son 10 maçın yalnızca 1'ini kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; Mbappé, Haraldsson, Sahraoui; Giroud

Real Betis: Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; Parrott

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