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07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
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Mardin 1969 Spor'un bileği bükülmüyor!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Bodrum FK'yi 1-0 yendi ve namağlup serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 00:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mardin 1969 Spor'un bileği bükülmüyor!
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, Bodrum FK'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Mardin 1969 Spor'un golünü 52. dakikada Tonio Teklic kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini sürdüren Mardin 1969 Spor puanını 12'ye yükseltti. Ligde 2 mağlubiyet 4 beraberliği bulunan Bodrum FK ise 4 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Mardin 1969 Spor, Iğdır FK'ye konuk olacak. Bodrum FK ise Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Arif Dilmeç, Çağrıcan Pazarcıklı

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 90+3 Şahverdi Çetin), Kayode (Dk. 78 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 90+3 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Alhassan, Wilks (Dk. 67 Denizhan Taşkan), Teklic (Dk. 78 Adem Kabak)

Bodrum FK: Sousa, Mustafa Erdilman (Dk. 63 Moreira), Ege Bilsel (Dk. 84 Kerem Kayaarası), Loshaj (Dk. 72 Adem Metin Türk), Ege Arslan (Dk. 63 Aboubakar), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 46 Fernando)

Gol: Dk. 52 Teklic (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Providence, Dk. 90+1 Fernando (Bodrum FK), Dk. 31 Uğur Adem Gezer, Dk. 38 Teklic, Dk. 58 Alhassan, Dk. 86 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)

 

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