Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir-Galatasaray: 2-3
Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0
Kocaelispor-Samsunspor: 1-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-4
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1
- Puan durumu
Ligde 4. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
- 5. hafta programı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir-Galatasaray: 2-3
Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0
Kocaelispor-Samsunspor: 1-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-4
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1
- Puan durumu
Ligde 4. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|4
|3
|1
|0
|12
|6
|6
|10
|2.BEŞİKTAŞ
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|9
|3.KOCAELİSPOR
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|9
|4.TRABZONSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|5
|7
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|7.CORENDON ALANYASPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|2
|1
|1
|4
|7
|-3
|7
|9.FENERBAHÇE
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|2
|6
|10.KASIMPAŞA
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|4
|-1
|6
|12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
|13.SAMSUNSPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|14.ARCA ÇORUM FK
|4
|1
|1
|2
|7
|9
|-2
|4
|15.ERZURUMSPOR FK
|4
|1
|1
|2
|2
|8
|-6
|4
|16.EYÜPSPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
|17.GÖZTEPE
|4
|0
|1
|3
|7
|11
|-4
|1
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
- 5. hafta programı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)