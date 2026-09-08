Trendyol Süper Lig'de görünüm

07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
0-1
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
2-4
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
0-3
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
1-2
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
2-3
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
1-2
07 Eylül
Estoril-Arouca
0-0

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Süper Lig'de 4. hafta sona ererken Galatasaray liderliğini sürdürdü, Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi yenerek ikinci sıraya yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:02
Haber: AA
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 Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.

Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir-Galatasaray: 2-3



Galatasaray


Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 1-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-4

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1

- Puan durumu

Ligde 4. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 4 3 1 0 12 6 6 10
2.BEŞİKTAŞ 4 3 0 1 9 4 5 9
3.KOCAELİSPOR 4 3 0 1 5 3 2 9
4.TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 4 5 7
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 4 2 1 1 7 5 2 7
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 7 5 2 7
7.CORENDON ALANYASPOR 4 2 1 1 4 3 1 7
8.GENÇLERBİRLİĞİ 4 2 1 1 4 7 -3 7
9.FENERBAHÇE 4 2 0 2 8 6 2 6
10.KASIMPAŞA 4 1 3 0 5 4 1 6
11.ÇAYKUR RİZESPOR 4 2 0 2 3 4 -1 6
12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 6 6 0 4
13.SAMSUNSPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4
14.ARCA ÇORUM FK 4 1 1 2 7 9 -2 4
15.ERZURUMSPOR FK 4 1 1 2 2 8 -6 4
16.EYÜPSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
17.GÖZTEPE 4 0 1 3 7 11 -4 1
18.TÜMOSAN KONYASPOR 4 0 0 4 3 8 -5 0
 

- 5. hafta programı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

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