Leroy Sane'ye kötü haber!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane için Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman teknik adam Peter Neururer, Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp ile başlayacak dönemi için değerlendirmelerde bulundu. Neururer, Galatasaray'dan Leroy Sane'nin milli takım döneminin kapandığını söyledi. Peter Neururer, Sane ile birlikte Leon Goretzka'nın da milli takıma geri dönme şansının düşük olduğunu dile getirdi.
"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"
Neururer, Sane için yaptığı açıklamada, "Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden 30 yaşındaki Sane, milli takımda çıktığı 80 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.
"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"
Neururer, Sane için yaptığı açıklamada, "Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden 30 yaşındaki Sane, milli takımda çıktığı 80 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.