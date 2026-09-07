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Leroy Sane'ye kötü haber!

Alman teknik direktör Peter Neururer, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki döneminin sona erdiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 14:59 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 15:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'ye kötü haber!
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane için Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman teknik adam Peter Neururer, Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp ile başlayacak dönemi için değerlendirmelerde bulundu. Neururer, Galatasaray'dan Leroy Sane'nin milli takım döneminin kapandığını söyledi. Peter Neururer, Sane ile birlikte Leon Goretzka'nın da milli takıma geri dönme şansının düşük olduğunu dile getirdi.

"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"

Neururer, Sane için yaptığı açıklamada, "Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden 30 yaşındaki Sane, milli takımda çıktığı 80 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.  

 



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