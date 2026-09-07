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Feyenoord'dan Fenerbahçe için Ayase Ueda itirafı

Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, Fenerbahçe'nin Ayase Ueda girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 12:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Feyenoord'dan Fenerbahçe için Ayase Ueda itirafı
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Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, Fenerbahçe'nin Japon golcü Ayase Ueda için 25 milyon euroluk teklif yaptığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rigaux, Ueda'nın kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istediğini belirterek, "Fenerbahçe, Ayase Ueda için 25 milyon euro teklif etti ama Ayase bizden Premier League veya diğer dört büyük ligden gelecek teklifler için zaman istedi." ifadelerini kullandı.

Japon futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedeflediğini vurgulayan Rigaux, "Fenerbahçe o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncunun isteğini dinlemek zorundasınız." dedi.

SON HAFTADA LILLE'E GİTTİ

Transfer sürecinin son haftasında Lille'in devreye girdiğini açıklayan Rigaux, Fransız ekibinin Ueda'yı kadrosuna kattığını dile getirdi.

Fenerbahçe, böylece 25 milyon euroluk teklifine rağmen Japon santrforun transferini sonuçlandıramadı.







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