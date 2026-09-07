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Jeanie Buss'ın Lakers'taki yöneticilik geleceği belirsiz

Los Angeles Lakers'taki hissedarlık mücadelesi devam ederken NBA'in yüzde 15'lik asgari hisse şartı, Jeanie Buss'ın takımın yönetimindeki görevini kaybetmesine yol açabilir.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jeanie Buss'ın Lakers'taki yöneticilik geleceği belirsiz
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Los Angeles Lakers'ın sahiplik yapısındaki belirsizlik devam ederken Jeanie Buss'ın takımın NBA nezdindeki en yetkili yöneticisi olarak görevini sürdürmesi giderek zorlaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mark Walter, kısa süre önce Lakers hisselerini Josh Kushner ve Bob Iger'a satmak için anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anlaşmada kulübün toplam değeri 12,5 milyar dolar olarak belirlendi.

Buss ise beş kardeşinin Buss ailesinin elinde kalan yüzde 17,8'lik hisseyi yeni sahiplik grubuna satmasını engellemeye çalışıyor.

Devam eden hukuk mücadelesi, Buss'ın kulüpteki geleceğini belirleyebilir. NBA kurallarına göre bir takımın yönetim yetkisini elinde bulunduran kişinin kulübün en az yüzde 15'ine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla Buss'ın kardeşleri hisselerini satmayı başarırsa deneyimli yöneticinin görevini kaybetme ihtimali bulunuyor.

Buss için olası çözümlerden biri, mevcut azınlık hissedarlarından ilave hisse satın almak. Ancak Lakers'ın iki azınlık hissedarının ellerindeki payları satmaya niyeti olmadığı belirtildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Patrick Soon-Shiong ve Ed Roski Jr., tıpkı Jeanie gibi, Lakers hisselerinin değerinin Bob Iger ve Joshua Kushner liderliğindeki grubun Mark Walter'a ait hisseler için sunduğu mevcut teklifin üzerine çıkmaya devam edeceği sonucuna vardı. Bu nedenle şu anda Lakers hisselerini satmaya niyetleri bulunmuyor."

"Ayrıca Lakers hisselerine yaptıkları yatırımların değerinin korunması ve artırılmaya devam edilmesi için Jeanie'nin takımın kontrol sahibi ve NBA nezdindeki en yetkili yöneticisi olarak görevini sürdürmesi gereken doğru kişi olduğuna inanıyorlar."

Soon-Shiong'ın Lakers'ın yaklaşık yüzde 4'üne, Roski'nin ise yüzde 3 civarında hissesine sahip olduğu belirtiliyor. Böylece kulübün yaklaşık yüzde 7'lik payı, Buss'ın satın alabileceği hisseler arasından çıkmış durumda.

Buss'ın kardeşlerine ait hisseleri satın alması teknik olarak bir başka seçenek olsa da aile içindeki uzun süredir devam eden gerilim ve Lakers'ın sürekli yükselen değeri nedeniyle böyle bir anlaşma yapılması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Kushner'ın da Iger'la birlikte gerçekleştireceği satın alma işlemi resmiyet kazandıktan sonra Lakers'ın yönetimini devralmasının beklendiği öne sürülüyor.

Bu nedenle Buss'ın kulüpteki geleceği büyük ölçüde kardeşlerine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinin sonucuna bağlı olacak.

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