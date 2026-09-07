Delonte West, LeBron James'in 2007-08 sezonunda kendisini Cleveland Cavaliers'a transfer olması için bizzat ikna etmeye çalıştığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE West, gelecekte takım arkadaşı olacağı LeBron'la olası bir transfer hakkında ilk kez Cleveland ile Seattle SuperSonics arasında oynanan bir maç sırasında konuştuklarını anlattı.
Seattle formasıyla iyi bir performans sergilediği karşılaşmada LeBron'ın yanına gelerek kolej kariyerini takip ettiğini ve yeteneklerinin farkında olduğunu söylediğini belirten West, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:
"Sezonun ilk ayında Seattle'da Cleveland'a karşı oynuyorduk ve onları perişan ediyordum. Serbest atış çizgisinde beklediğimizi hatırlıyorum. LeBron James bana, 'Seni kolej döneminden beri takip ediyorum. Seni izlemek için Philadelphia'ya, Palestra'ya geldiğim zamanı hatırlıyor musun?' dedi. Ben de 'Evet, hatırlıyorum' dedim."
"Sonra bana, 'Cleveland'a gelip bizimle oynamak ister misin?' diye sordu. Başta bunun tecrübeli oyuncuların yaptığı numaralardan biri olduğunu düşündüm. Samimiyet kurup beni oyundan düşürmeye çalıştığını sanmıştım. Ama ciddiymiş. Benden Cleveland'a gelip oynamamı istedi."
Bu konuşmanın gerçekleştiği dönemde NBA'deki dördüncü sezonunu geçiren West, Boston Celtics'te oynadığı ilk üç yılın ardından Seattle forması giyiyordu.
Boston'da üretken bir çift yönlü guard olarak kendisini kanıtlayan West, 2005-06 sezonunda çıktığı 71 maçta 11,8 sayı, 4,1 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı. Bir sonraki sezon ise 69 karşılaşmada 12,2 sayı, 3,0 ribaund ve 4,4 asist üretti.
2007-08 sezonu, West'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Cleveland'a transfer edilmeden önce Seattle formasıyla 35 maça çıkan West, 20,8 dakikada 6,8 sayı, 2,7 ribaund ve 3,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
West, takasın ardından LeBron'ın yanında hemen önemli bir rol üstlendi. O sezon Cavaliers formasıyla oynadığı 26 maçın tamamına ilk beşte başlayan guard, 31,0 dakikada 10,3 sayı, 3,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı. West ayrıca saha içinden yüzde 44,0, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36,7 isabet kaydetti.
Sonraki iki sezonu da Cleveland'da geçiren West, 2008-09 sezonunda forma giydiği 64 karşılaşmanın tamamına ilk beşte başladı. Tecrübeli oyuncu, bu dönemde 11,7 sayı, 3,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarının yanı sıra üçlüklerde kariyerinin en yüksek oranı olan yüzde 39,9'u yakaladı.
West, Cavaliers'taki son sezonu olan 2009-10'da ise 60 maçta 8,8 sayı, 2,8 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
West'in Cleveland dönemi, LeBron'ın Cavaliers'taki ilk serüveninin en başarılı bölümlerinden biriyle aynı zamana denk geldi. Cavaliers, West'in takıma katılmasının ardından iki sezonda da playofflara yükseldi ve 2009'da Doğu Konferansı finallerine kadar ilerledi.
NBA'de Boston, Seattle, Cleveland, yeniden Boston ve Dallas formalarıyla sekiz sezon geçiren West, çıktığı 432 maçta 9,7 sayı, 2,9 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Kariyeri boyunca saha içinden yüzde 44,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,2 isabetle oynadı.
Seattle formasıyla iyi bir performans sergilediği karşılaşmada LeBron'ın yanına gelerek kolej kariyerini takip ettiğini ve yeteneklerinin farkında olduğunu söylediğini belirten West, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:
"Sezonun ilk ayında Seattle'da Cleveland'a karşı oynuyorduk ve onları perişan ediyordum. Serbest atış çizgisinde beklediğimizi hatırlıyorum. LeBron James bana, 'Seni kolej döneminden beri takip ediyorum. Seni izlemek için Philadelphia'ya, Palestra'ya geldiğim zamanı hatırlıyor musun?' dedi. Ben de 'Evet, hatırlıyorum' dedim."
"Sonra bana, 'Cleveland'a gelip bizimle oynamak ister misin?' diye sordu. Başta bunun tecrübeli oyuncuların yaptığı numaralardan biri olduğunu düşündüm. Samimiyet kurup beni oyundan düşürmeye çalıştığını sanmıştım. Ama ciddiymiş. Benden Cleveland'a gelip oynamamı istedi."
Bu konuşmanın gerçekleştiği dönemde NBA'deki dördüncü sezonunu geçiren West, Boston Celtics'te oynadığı ilk üç yılın ardından Seattle forması giyiyordu.
Boston'da üretken bir çift yönlü guard olarak kendisini kanıtlayan West, 2005-06 sezonunda çıktığı 71 maçta 11,8 sayı, 4,1 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı. Bir sonraki sezon ise 69 karşılaşmada 12,2 sayı, 3,0 ribaund ve 4,4 asist üretti.
2007-08 sezonu, West'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Cleveland'a transfer edilmeden önce Seattle formasıyla 35 maça çıkan West, 20,8 dakikada 6,8 sayı, 2,7 ribaund ve 3,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
West, takasın ardından LeBron'ın yanında hemen önemli bir rol üstlendi. O sezon Cavaliers formasıyla oynadığı 26 maçın tamamına ilk beşte başlayan guard, 31,0 dakikada 10,3 sayı, 3,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı. West ayrıca saha içinden yüzde 44,0, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36,7 isabet kaydetti.
Sonraki iki sezonu da Cleveland'da geçiren West, 2008-09 sezonunda forma giydiği 64 karşılaşmanın tamamına ilk beşte başladı. Tecrübeli oyuncu, bu dönemde 11,7 sayı, 3,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarının yanı sıra üçlüklerde kariyerinin en yüksek oranı olan yüzde 39,9'u yakaladı.
West, Cavaliers'taki son sezonu olan 2009-10'da ise 60 maçta 8,8 sayı, 2,8 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
West'in Cleveland dönemi, LeBron'ın Cavaliers'taki ilk serüveninin en başarılı bölümlerinden biriyle aynı zamana denk geldi. Cavaliers, West'in takıma katılmasının ardından iki sezonda da playofflara yükseldi ve 2009'da Doğu Konferansı finallerine kadar ilerledi.
NBA'de Boston, Seattle, Cleveland, yeniden Boston ve Dallas formalarıyla sekiz sezon geçiren West, çıktığı 432 maçta 9,7 sayı, 2,9 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Kariyeri boyunca saha içinden yüzde 44,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,2 isabetle oynadı.