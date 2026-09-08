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Beşiktaş'ta Vlahovic için kritik gün!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilip edilmeyeceği bugün belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 08:13
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vlahovic için kritik gün!
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Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılacak sevklere çevrildi.

Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic'in, derbide Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilip edilmeyeceği bugün netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp golcünün kameralara da yansıyan bu davranışı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi gündeme gelmişti.

KRİTİK KARAR VERİLECEK

Vlahovic'in davranışını inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, golcü oyuncunun durumunu bugün netleştirecek. PFDK'ye sevk edilmesi halinde siyahbeyazlı oyuncunun asgari 2 maç ceza alması gündeme gelecek.

 





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