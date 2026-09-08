Beşiktaş'ta Vlahovic için kritik gün!

Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılacak sevklere çevrildi.
Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic'in, derbide Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilip edilmeyeceği bugün netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırp golcünün kameralara da yansıyan bu davranışı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi gündeme gelmişti.
KRİTİK KARAR VERİLECEK
Vlahovic'in davranışını inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, golcü oyuncunun durumunu bugün netleştirecek. PFDK'ye sevk edilmesi halinde siyahbeyazlı oyuncunun asgari 2 maç ceza alması gündeme gelecek.
Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic'in, derbide Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilip edilmeyeceği bugün netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırp golcünün kameralara da yansıyan bu davranışı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi gündeme gelmişti.
KRİTİK KARAR VERİLECEK
Vlahovic'in davranışını inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, golcü oyuncunun durumunu bugün netleştirecek. PFDK'ye sevk edilmesi halinde siyahbeyazlı oyuncunun asgari 2 maç ceza alması gündeme gelecek.