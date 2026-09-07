Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.
Rize'de oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler havalanmazken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
Konuk ekip, Zakaria Ariss'in 70. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Üç puanı hanesine yazdıran Corendon Alanyaspor 7 puana yükselirken Çaykur Rizespor 6 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı kornerde topun başına geçen Laçi'nin gönderdiği şut, ceza sahasında savunma tarafından kontrol edildi.
21. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
25. dakikada Olawoyin'in ceza yayının önünden şutunda, kaleci Victor topu önleyerek gole izin vermedi.
45. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Hadergjonaj şutunu çekti. Savunma topu engelledi.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Çaykur Rizespor atağında orta sahadan gönderilen pasla sağ kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
57. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasının sağ çaprazından Makouta'nın pasında topla buluşan Ruan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
70. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışını Hadergjonaj kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Ariss, kafayla ters bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topa Sowe kafayı vurdu. Kaleci Victor gole izin vermedi.
Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 83 Bakayoko), Sagnan, Ariss (Dk. 83 Mebude), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Doicaru), Ahmed Kutucu, Laçi (Dk. 76 Varesanovic), Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Sowe
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 81 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Dk. 81 Hwang), Fernandes (Dk. 57 Meschack), Hagi (Dk. 40 Yusuf Özdemir), Arda Usluoğlu (Dk. 58 Ben Ali)
Gol: Dk. 70 Ariss (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Meschack (Corendon Alanyaspor)
Rize'de oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler havalanmazken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
Konuk ekip, Zakaria Ariss'in 70. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Mücadelenin kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı gol 👀pic.twitter.com/ErhQvN6hMm https://t.co/ye6bRIQ2eL
— Sporx (@sporx) September 7, 2026
Üç puanı hanesine yazdıran Corendon Alanyaspor 7 puana yükselirken Çaykur Rizespor 6 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı kornerde topun başına geçen Laçi'nin gönderdiği şut, ceza sahasında savunma tarafından kontrol edildi.
21. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
25. dakikada Olawoyin'in ceza yayının önünden şutunda, kaleci Victor topu önleyerek gole izin vermedi.
45. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Hadergjonaj şutunu çekti. Savunma topu engelledi.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Çaykur Rizespor atağında orta sahadan gönderilen pasla sağ kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
57. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasının sağ çaprazından Makouta'nın pasında topla buluşan Ruan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
70. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışını Hadergjonaj kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Ariss, kafayla ters bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topa Sowe kafayı vurdu. Kaleci Victor gole izin vermedi.
Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 83 Bakayoko), Sagnan, Ariss (Dk. 83 Mebude), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Doicaru), Ahmed Kutucu, Laçi (Dk. 76 Varesanovic), Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Sowe
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 81 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Dk. 81 Hwang), Fernandes (Dk. 57 Meschack), Hagi (Dk. 40 Yusuf Özdemir), Arda Usluoğlu (Dk. 58 Ben Ali)
Gol: Dk. 70 Ariss (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Meschack (Corendon Alanyaspor)