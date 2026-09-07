07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
0-1
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
2-4
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
0-3
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
1-2
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
22:30
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
0-027'
07 Eylül
Estoril-Arouca
22:15

Beşiktaş'ın Avrupa maçına yurt dışı kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın evinde oynaması gereken Hapoel Beer Sheva maçı tarafsız sahada oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 20:41
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Avrupa maçına yurt dışı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın yeriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maç güvenlik gerekçesi nedeniyle kesin olarak yurt dışında oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş yönetimi bu sebeple yakın olmasından dolayı, yoğun fikstürdeki seyahatleri de düşünerek Gürcistan'ın Batum kentini önermeyi düşünüyor.

Ancak son karar, yine UEFA ile yapılacak görüşmelerle verilecek. Henüz müracaat yapılmadı.

Habere göre; seyirci konusunda da seçilecek ülke makamlarının kararı belirleyici olacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva mücadelesinin 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gerekiyordu.   





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.