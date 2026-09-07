Fiorentina'da yeniden Paolo Vanoli!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fiorentina, ligin 3 haftasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 3 maçta kalesinde 9 gol gören ve yalnızca bir kez gol sevinci yaşayan Fiorentina'da teknik direktör Fabio Grosso ile yollar ayrıldı.
İtalyan ekibi, yeni teknik direktör arayışlarına da hemen başladı.
Di Marzio'nun haberine göre, Fiorentina, geçen sezon da takımı çalıştıran Paolo Vanoli'yi göreve getirmeyi düşünüyor.
Fiorentina'nın, Vanoli'nin takımı ayağa kaldırabileceğini düşündüğü ve İtalyan teknik adam ile temasların sürdürğü belirtildi.
İtalyan ekibi, yeni teknik direktör arayışlarına da hemen başladı.
Di Marzio'nun haberine göre, Fiorentina, geçen sezon da takımı çalıştıran Paolo Vanoli'yi göreve getirmeyi düşünüyor.
Fiorentina'nın, Vanoli'nin takımı ayağa kaldırabileceğini düşündüğü ve İtalyan teknik adam ile temasların sürdürğü belirtildi.