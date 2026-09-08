Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!

2023-2025 yılları arasında Galatasaray forması giyen, 2024-25 sezonunun devre arasında sarı kırmızılılarla yolları ayrılan Hakim Ziyech sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ROTA GÜNEY AMERİKA
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al-Duhail ve Fas ekibi Wydad Casablanca formaları giyen Ziyech'in Brezilya kulübü Botafogo ile anlaştığı öğrenildi.
Fabrizio Romano'nun konuyla ilgili haberinde Wydad Casablanca'dan bedelsiz ayrılmaya hazırlanan Ziyech'in Salı günü Brezilya'ya gideceği ve sözleşme imzalayacağı ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY KARİYERİ
2023-24 sezonunun başlangıcında Chelsea'den Galatasaray'a kiralanan Hakim Ziyech, ilk sezonunda 23 maça çıktı, 8 gol ve 4 asiste imza attı.
2024-25 yılında kalıcı olarak Galatasaray'a transferi gerçekleşen Ziyech, aynı sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrıldı. Ziyech o sezon ayrılana kadar yalnızca 10 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al-Duhail ve Fas ekibi Wydad Casablanca formaları giyen Ziyech'in Brezilya kulübü Botafogo ile anlaştığı öğrenildi.
Fabrizio Romano'nun konuyla ilgili haberinde Wydad Casablanca'dan bedelsiz ayrılmaya hazırlanan Ziyech'in Salı günü Brezilya'ya gideceği ve sözleşme imzalayacağı ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY KARİYERİ
2023-24 sezonunun başlangıcında Chelsea'den Galatasaray'a kiralanan Hakim Ziyech, ilk sezonunda 23 maça çıktı, 8 gol ve 4 asiste imza attı.
2024-25 yılında kalıcı olarak Galatasaray'a transferi gerçekleşen Ziyech, aynı sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrıldı. Ziyech o sezon ayrılana kadar yalnızca 10 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti.