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Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
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Sefer Yılmaz: "Şanssız bir gol yedik"

Mardin 1969 Spor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, şanssız bir gol yediklerini belirterek, yeni ve genç bir takım olduklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 23:47 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sefer Yılmaz: 'Şanssız bir gol yedik'
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

21 Kasım Şehir Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, oyuncu değişiklikleri ve taktiksel hamlelerle maça yeniden ortak olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"MAÇA DÖNMEK İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Yeni bir takım olduklarını ve kadrolarında çok sayıda genç oyuncu bulunduğunu belirten Yılmaz, karşılaşmada şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Yılmaz, "Şanssız bir gol yedik. Ondan sonra maça dönmek için elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama sonunda Mardin 1969 Spor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tekrar onları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ BİR BODRUMSPOR İZLETECEĞİZ"

Takımın yeni transferlerle birlikte ilerleyen haftalarda daha iyi seviyeye geleceğine inandığını belirten Yılmaz, "Yeni bir takımız. Genç oyuncularımız çok fazla. Son hafta 3 transfer geldi. Onların da katkılarıyla, takıma alışmalarıyla ilerleyen süreçte çok daha iyi bir Bodrumspor'u izleteceğimize inanıyoruz." dedi.

Yılmaz, Mardin 1969 Spor karşılaşmasını geride bırakıp önlerindeki maçlara odaklanacaklarını söyledi.

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