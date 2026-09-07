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Sacha Boey için ayrılık mesajı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Fransız sağ bek Sacha Boey ile yollarını ayırmak istediklerini bir kez daha tekrarladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey için ayrılık mesajı!
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Bayern Münih'ten Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

SACHA BOEY İÇİN YENİ AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, yaz boyunca Fransız sağ bek ile yollarını ayırmak istediklerini dile getirmişti.

Kulübün bir diğer sportif direktörü Christoph Freund ise geçtiğimiz günlerde "Artık pek çok ülkede transfer piyasası kapalı olduğu için bu olasılık daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir sezon öncesi dönem geçirdi, iyi oynadı ve hep profesyonelce davrandı. Eğer kalırsa, takımımızın bir parçası olacak ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu." demişti.

KALACAK DENDİ AMA...

Freund'un açıklamasına rağmen Eberl'den 25 yaşındaki futbolcunun transferi için yeni bir açıklama geldi.

Max Eberl, bu kez, "En başından bu yana, yani dört aydan fazla bir zamandır, bu konuyu çok net bir şekilde dile getirdik. Hala açık olan bazı transfer piyasaları var. Bakalım neler olacak." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Sacha Boey'un, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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