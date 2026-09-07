Fenerbahçe'de orta saha alarmı! Derbide büyük çöküş

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalınması ile oluşan olumlu hava, Beşiktaş mağlubiyetinin yanında derbide ortaya konan etkisiz futbol camiada yine soru işaretlerine neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Önceki günkü mağlubiyeti getiren en önemli neden ise sarı-lacivertlilerin orta alandaki etkin görüntüsünü kaybetmesiydi.
Yaz transfer döneminde Teknik Direktör İsmail Kartal, Fred'in kesinlikle takımda tutulmasını isterken Brezilyalı yıldızla yabancı kontenjanı nedeniyle yollar ayrıldı.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de merkezde oynamasının yanında zaman zaman 10 numarada da görev yapabiliyordu. Marco Asensio'nun sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertli takımda sezona müthiş bir başlangıç yapan ve çıktığı 7 maçta 5 kez ağları havalandıran Anderson Talisca ile de yolların ayrılması bütün olumsuzlukların üstüne adeta tuz biber oldu.
Derbide merkezde Guendouzi-Kante ikilisi görev yaparken, 10 numarada İrfan Can Kahveci'nin yetersiz kalması oyuncular arasında kopukluğa neden oldu.
Orta sahadaki sistem çökünce ne forvetlere top gelebildi, ne de rakibin bu bölgedeki üstünlüğüne son verilebildi.
Başkan Aziz Yıldırım da önceki gece yaptığı açıklamada gelecek haftalarda kadroda değişime gidilebileceğinin altını çizerken, "Önemli olan kadrodaki Türk çocukları kazanmak. Stoper eksik diyorlar, aldık bir tane genç arkadaş. Mert Müldür diye bir oyuncumuz var, niye faydalanmıyoruz. Gerekirse faydalanırız" ifadelerini kullanmıştı.
FORVETLER KAYIP
Beşiktaş derbisinde mağlubiyetin sebeplerinden biri de sarı-lacivertli takımın iki forveti Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku'nun etkisiz futbolu oldu.
Muriqi, Agbadou ve Emirhan ikilisi ile adeta savaşırken, takımının iki isabetli şutundan birini attı, ancak bu gole yetmedi.
Lukaku ise 68. dakikada oyuna girerken etkili olmadı. İki forvetin yakaladığı en ilginç detay ise takımın kalecisi Ederson'u zor zar geçebilmesi. Muriqi-Lukaku ikilisi derbide toplamda 48 kez topla buluşurken, Brezilyalı file bekçisine top 44 kez geldi.
ACİL DURUM TOPLANTISI
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti moralleri bozarken, ortaya konan futbol gelecek adına soru işareti de yarattı.
Başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere, Teknik Direktör İsmail Kartal ve sarı-lacivertli oyuncular maçın ardından hakem kararlarını eleştirirken, kötü bir performans ortaya koyduklarını kabul etti.
Başkan Yıldırım ile yönetim kurulunun ise bitiş düdüğünün ardından statta bir toplantı yaptığı öğrenildi. Kötü performansın nedenleri masaya yatırılırken, önümüzdeki günlerde Teknik Direktör İsmail Kartal ile de bir toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.
Yaz transfer döneminde Teknik Direktör İsmail Kartal, Fred'in kesinlikle takımda tutulmasını isterken Brezilyalı yıldızla yabancı kontenjanı nedeniyle yollar ayrıldı.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de merkezde oynamasının yanında zaman zaman 10 numarada da görev yapabiliyordu. Marco Asensio'nun sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertli takımda sezona müthiş bir başlangıç yapan ve çıktığı 7 maçta 5 kez ağları havalandıran Anderson Talisca ile de yolların ayrılması bütün olumsuzlukların üstüne adeta tuz biber oldu.
Derbide merkezde Guendouzi-Kante ikilisi görev yaparken, 10 numarada İrfan Can Kahveci'nin yetersiz kalması oyuncular arasında kopukluğa neden oldu.
Orta sahadaki sistem çökünce ne forvetlere top gelebildi, ne de rakibin bu bölgedeki üstünlüğüne son verilebildi.
Başkan Aziz Yıldırım da önceki gece yaptığı açıklamada gelecek haftalarda kadroda değişime gidilebileceğinin altını çizerken, "Önemli olan kadrodaki Türk çocukları kazanmak. Stoper eksik diyorlar, aldık bir tane genç arkadaş. Mert Müldür diye bir oyuncumuz var, niye faydalanmıyoruz. Gerekirse faydalanırız" ifadelerini kullanmıştı.
FORVETLER KAYIP
Beşiktaş derbisinde mağlubiyetin sebeplerinden biri de sarı-lacivertli takımın iki forveti Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku'nun etkisiz futbolu oldu.
Muriqi, Agbadou ve Emirhan ikilisi ile adeta savaşırken, takımının iki isabetli şutundan birini attı, ancak bu gole yetmedi.
Lukaku ise 68. dakikada oyuna girerken etkili olmadı. İki forvetin yakaladığı en ilginç detay ise takımın kalecisi Ederson'u zor zar geçebilmesi. Muriqi-Lukaku ikilisi derbide toplamda 48 kez topla buluşurken, Brezilyalı file bekçisine top 44 kez geldi.
ACİL DURUM TOPLANTISI
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti moralleri bozarken, ortaya konan futbol gelecek adına soru işareti de yarattı.
Başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere, Teknik Direktör İsmail Kartal ve sarı-lacivertli oyuncular maçın ardından hakem kararlarını eleştirirken, kötü bir performans ortaya koyduklarını kabul etti.
Başkan Yıldırım ile yönetim kurulunun ise bitiş düdüğünün ardından statta bir toplantı yaptığı öğrenildi. Kötü performansın nedenleri masaya yatırılırken, önümüzdeki günlerde Teknik Direktör İsmail Kartal ile de bir toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.