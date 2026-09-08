08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
19:45
08 Eylül
AEK Athens-LASK
19:45
08 Eylül
Real Madrid-Inter
22:00
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
22:00
08 Eylül
FC Porto-M.City
22:00
08 Eylül
Lille-Real Betis
22:00

Trabzonspor'da Çimşir etkisi: Yönetimin planı değişti

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 10:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Çimşir etkisi: Yönetimin planı değişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyet, teknik direktör konusunda yönetimin yol haritasını etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan bordo-mavililer, Amed deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı.

Göreve gelen 47 yaşındaki Hüseyin Çimşir'in kısa sürede takıma enerji ve öz güven kazandırdığı ifade edildi. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca organize ve baskılı bir oyun ortaya koyarken mücadeleyi 5-0 kazandı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TEBRİK

Galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Hüseyin Çimşir'i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Çimşir'in oyuncu grubunun mental direncini yükselttiği ve yaptığı taktiksel dokunuşlarla takımın performansına katkı sağladığı aktarıldı.

KONYA DEPLASMANINDA DA GÖREV YAPABİLİR



Trabzonspor


Bordo-mavili yönetimin teknik direktör arayışında aceleci davranmayacağı ifade edildi. Gençlerbirliği karşısında takımın ortaya koyduğu istekli ve kararlı oyun sonrasında Hüseyin Çimşir'in Konya deplasmanında da Trabzonspor'un başında sahaya çıkma ihtimalinin güçlendiği belirtildi.

Çimşir'in bu karşılaşmaya kadar takımın başında çalışmalarını sürdüreceği, taktik idmanların yanı sıra oyuncuların zihinsel durumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.