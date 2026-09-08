Trabzonspor'da Çimşir etkisi: Yönetimin planı değişti

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyet, teknik direktör konusunda yönetimin yol haritasını etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan bordo-mavililer, Amed deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı.
Göreve gelen 47 yaşındaki Hüseyin Çimşir'in kısa sürede takıma enerji ve öz güven kazandırdığı ifade edildi. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca organize ve baskılı bir oyun ortaya koyarken mücadeleyi 5-0 kazandı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TEBRİK
Galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Hüseyin Çimşir'i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Çimşir'in oyuncu grubunun mental direncini yükselttiği ve yaptığı taktiksel dokunuşlarla takımın performansına katkı sağladığı aktarıldı.
KONYA DEPLASMANINDA DA GÖREV YAPABİLİR
Bordo-mavili yönetimin teknik direktör arayışında aceleci davranmayacağı ifade edildi. Gençlerbirliği karşısında takımın ortaya koyduğu istekli ve kararlı oyun sonrasında Hüseyin Çimşir'in Konya deplasmanında da Trabzonspor'un başında sahaya çıkma ihtimalinin güçlendiği belirtildi.
Çimşir'in bu karşılaşmaya kadar takımın başında çalışmalarını sürdüreceği, taktik idmanların yanı sıra oyuncuların zihinsel durumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağı ifade edildi.
Göreve gelen 47 yaşındaki Hüseyin Çimşir'in kısa sürede takıma enerji ve öz güven kazandırdığı ifade edildi. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca organize ve baskılı bir oyun ortaya koyarken mücadeleyi 5-0 kazandı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TEBRİK
Galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Hüseyin Çimşir'i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Çimşir'in oyuncu grubunun mental direncini yükselttiği ve yaptığı taktiksel dokunuşlarla takımın performansına katkı sağladığı aktarıldı.
KONYA DEPLASMANINDA DA GÖREV YAPABİLİR
Bordo-mavili yönetimin teknik direktör arayışında aceleci davranmayacağı ifade edildi. Gençlerbirliği karşısında takımın ortaya koyduğu istekli ve kararlı oyun sonrasında Hüseyin Çimşir'in Konya deplasmanında da Trabzonspor'un başında sahaya çıkma ihtimalinin güçlendiği belirtildi.
Çimşir'in bu karşılaşmaya kadar takımın başında çalışmalarını sürdüreceği, taktik idmanların yanı sıra oyuncuların zihinsel durumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağı ifade edildi.