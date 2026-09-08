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Okan Buruk'un kozu Batrakov

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Sporting CP'ye konuk olacak. Osimhen, Lemina ve Singo'nun forma giymesinin beklenmediği mücadelede Okan Buruk'un hücumdaki önemli kozlarından biri Aleksey Batrakov olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 10:19
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un kozu Batrakov
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın saat 22.00'de Sporting CP'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un hücum planında Aleksey Batrakov'un önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Sporting karşılaşması öncesinde art arda sakatlıklarla karşılaştı.

Başakşehir maçı öncesinde Wilfried Singo'nun antrenmanda sakatlandığı öğrenildi. Victor Osimhen ile Mario Lemina da mücadelede sakatlık yaşadı.

Üç futbolcunun da Sporting CP karşısında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

BURUK, BATRAKOV'A GÜVENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Sporting karşılaşmasında yeni transfer Aleksey Batrakov'dan önemli katkı beklediği ifade edildi.

Tecrübeli teknik adamın özel olarak ilgilendiği Rus on numaranın yaratıcılığı ve bireysel yeteneğinin hücumda fark oluşturabileceğini düşündüğü aktarıldı.



Galatasaray


Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek 21 yaşındaki Batrakov'un da karşılaşmaya hazır olduğunu Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.

Galatasaray'da son taktik çalışmaların ardından Okan Buruk'un Sporting CP karşısındaki planının netleşmesi bekleniyor.

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