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Galatasaray'dan şut yağmuru

Süper Lig'de 4 hafta sonunda 10 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, hücum istatistiklerinde de öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, maç başına 19.25 şut ve 8.5 isabetli şut ortalaması yakaladı.

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calendar 08 Eylül 2026 10:29
Haber: Sabah
Galatasaray'dan şut yağmuru
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Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada topladığı 10 puanla zirvedeki yerini korurken hücum istatistiklerinde de dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk maçında Çorum ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonraki karşılaşmalarını kazanarak 3. haftada liderliğe yükseldi. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk 4 haftada rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

MAÇ BAŞINA 19.25 ŞUT

Galatasaray'ın öne çıktığı en önemli istatistiklerden biri şut sayısı oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, 4 haftada maç başına 19.25 şut ortalamasına ulaştı.

Galatasaray, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'den maç başına 6 şut daha fazla çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, maç başına 8.5 isabetli şut ortalamasıyla da bu istatistikte zirvede yer aldı.

OSIMHEN'DEN 6 GOL, 2 ASİST



Galatasaray


Galatasaray'ın hücum performansında Victor Osimhen de önemli rol oynadı. Nijeryalı futbolcu, attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken 2 asist yaptı.

Osimhen, asist sayısında da birçok isimle zirveyi paylaştı.

PAS İSTATİSTİĞİNDE İKİNCİ

Galatasaray ayrıca maç başına 429 başarılı pas ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 431 başarılı pas ortalamasına sahip Çorum'un ardından bu alanda ikinci sırada yer aldı.

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