Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada topladığı 10 puanla zirvedeki yerini korurken hücum istatistiklerinde de dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk maçında Çorum ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonraki karşılaşmalarını kazanarak 3. haftada liderliğe yükseldi. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk 4 haftada rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
MAÇ BAŞINA 19.25 ŞUT
Galatasaray'ın öne çıktığı en önemli istatistiklerden biri şut sayısı oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, 4 haftada maç başına 19.25 şut ortalamasına ulaştı.
Galatasaray, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'den maç başına 6 şut daha fazla çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, maç başına 8.5 isabetli şut ortalamasıyla da bu istatistikte zirvede yer aldı.
OSIMHEN'DEN 6 GOL, 2 ASİST
Galatasaray'ın hücum performansında Victor Osimhen de önemli rol oynadı. Nijeryalı futbolcu, attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken 2 asist yaptı.
Osimhen, asist sayısında da birçok isimle zirveyi paylaştı.
PAS İSTATİSTİĞİNDE İKİNCİ
Galatasaray ayrıca maç başına 429 başarılı pas ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 431 başarılı pas ortalamasına sahip Çorum'un ardından bu alanda ikinci sırada yer aldı.
MAÇ BAŞINA 19.25 ŞUT
Galatasaray'ın öne çıktığı en önemli istatistiklerden biri şut sayısı oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, 4 haftada maç başına 19.25 şut ortalamasına ulaştı.
Galatasaray, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'den maç başına 6 şut daha fazla çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, maç başına 8.5 isabetli şut ortalamasıyla da bu istatistikte zirvede yer aldı.
OSIMHEN'DEN 6 GOL, 2 ASİST
Galatasaray'ın hücum performansında Victor Osimhen de önemli rol oynadı. Nijeryalı futbolcu, attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken 2 asist yaptı.
Osimhen, asist sayısında da birçok isimle zirveyi paylaştı.
PAS İSTATİSTİĞİNDE İKİNCİ
Galatasaray ayrıca maç başına 429 başarılı pas ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 431 başarılı pas ortalamasına sahip Çorum'un ardından bu alanda ikinci sırada yer aldı.