GSB KYK yurt sonuçları açıklandı! Yurt sonuç sorgulama ekranı...

2026 KYK sonuçları için günlerdir heyecan doruktaydı. Bugün de on binler "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak sonuçları ilan etti. GSB kayıt işlemlerinin de tarihini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı müjdeli haberi "2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçları açıklandı" şeklinde duyurdu.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

Yurt hakkı kazandığı halde belirtilen tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için öncelikle ilk kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İlk kayıt ücreti kapsamında güvence bedelinin yanı sıra öğrencinin yurtta kalacağı günler için hesaplanan yatak ücreti de bulunuyor. Ücretin ödenmesinin ardından öğrencilerin e-Devlet üzerinden KYK taahhütnamesini onaylaması gerekiyor. Bu işlemin de tamamlanmasıyla birlikte yurt kayıt süreci tamamlanmış oluyor.

Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB'nin 444 0 472 numaralı hattından destek alabiliyor. Öğrenciler ayrıca KYK_Destek kanalı üzerinden de kayıt sürecine ilişkin yardım talebinde bulunabiliyor.