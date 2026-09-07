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Fenerbahçe'de ayrılık: Rodrigo Becao

Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Rusya ekibi Rodina'ya kiralanırken maaşının 600 bin euroluk kısmını yeni kulübü karşılayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 21:11
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık: Rodrigo Becao
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Becao, sezon sonuna kadar Rusya'nın Rodina takımına kiralandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rusya'ya giden deneyimli stoperin, kontrollerin ardından yeni kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

MAAŞININ 600 BİN EUROSUNU RODİNA ÖDEYECEK

Rus basınından Championat'ın haberine göre Rodina, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının üçte birini karşılayacak.

Rus kulübü, Brezilyalı oyuncunun maaşının yıllık 600 bin euroluk bölümünü ödeyecek. Kalan 1.2 milyon euroluk kısmı ise Fenerbahçe karşılayacak.

2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki Becao'nun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.



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