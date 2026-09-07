Filip Novak'tan Türk futbolu için çarpıcı sözler!

Türkiye'de Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen, kariyerini ülkesinin Jablonec takımında sürdüren Filip Novak, Türk futbolunun yükselişi hakkında Di Marzio'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Victor Osimhen'den Rafael Leao'ya, Muhammed Salah'tan Mason Greenwood ve Dusan Vlahovic'e kadar birçok önemli futbolcunun Türkiye'yi tercih etmesini değerlendiren Novak, Süper Lig'in Avrupa futbolunun en şaşırtıcı destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.
"NE OLDUĞUNU BEN DE BİLMİYORUM"
Türkiye'ye gelen yıldızların sayısına inanmakta zorlandığını belirten Novak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ligine neden bu kadar çok süperstar geliyor, ben de neler olduğunu bilmiyorum. Bunun Türk futbolu açısından mükemmel olduğunu düşünüyorum. Orada bütün maçlar kapalı gişe oynanıyor ve taraftarlar gerçekten fanatik. Richarlison, Trabzonspor'un sıradaki transferi olabilir… Çok fazla kaliteli futbolcu var! Jablonec ile Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynayacağımız için çok mutluyum. Bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"SÜPER LİG AÇISINDAN SON DERECE OLUMLU BİR GELİŞME"
Geçmişte Türkiye'nin genellikle kariyerinin son dönemine yaklaşan futbolcular tarafından tercih edildiğini hatırlatan Çek futbolcu, artık genç yıldızların da Süper Lig'e gelmeye başladığını söyledi.
"Benim dönemimde Boğaz'a daha çok yaşı ilerlemiş futbolcular geliyordu. Ancak genç bir oyuncuyu transfer ettiğiniz zaman diğer gençler de futbolcuların Türkiye'ye gittiğini görüyor ve onların peşinden geliyor. Şimdi daha fazla genç futbolcu geliyor. Bu, Süper Lig açısından son derece olumlu bir gelişme."
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına da değinen Novak, "Galatasaray ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bu da onlar için çok olumlu. Ben Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin büyük bir destekçisiyim. Bu nedenle onlar için dua ediyor ve başarılı olmalarını diliyorum." dedi.
"HER ŞEY OSIMHEN İLE BAŞLADI"
Filip Novak'a göre Süper Lig'deki yıldız transferlerinin önünü açan isim Victor Osimhen oldu. Eylül 2024'te, 25 yaşındayken Türkiye'ye gelen Nijeryalı golcünün bir dönüm noktası yarattığını belirten Novak, Osimhen'in ardından diğer genç yıldızların da Süper Lig'e yöneldiğini ifade etti.
"Evet, kesinlikle böyle düşünüyorum. Osimhen, henüz gençken Türkiye'ye giden ilk büyük futbolcuydu. Dünyanın en iyi forvetlerinden biriydi ve hala öyle. En iyisinin kim olduğunu bilmiyorum, futbolu çok yakından takip etmiyorum. Ancak transfer piyasasını takip ediyorum ve her şey gerçekten çılgınca bir hal aldı."
Çek futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her gün Twitter'a girip Türkiye'ye kimin geldiğine bakıyorum. Gelenlerin hepsi çok büyük isimler! Greenwood da çok iyi bir futbolcu. Onu Fransa'da izledim, daha önce de takip etmiştim. Şimdi goller atıyor ve kalitesini gösteriyor. O da bu büyük isimlerden biri."
ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN TAHMİN
Rafael Leao'nun gelişinin Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında öne geçirip geçirmediği sorulan Novak, yarışın hâlâ eşit olduğunu dile getirdi.
"Böyle düşünmüyorum. Geçen sezon olduğu gibi yine yüzde 50'ye yüzde 50 bir yarış var. Şampiyonluk son maçlarda belli olabilir. Taraftarlar açısından en güzeli de yarışın son karşılaşmaya kadar devam etmesidir. Ben Fenerbahçe ve Trabzonspor için dua ediyorum. Galatasaray taraftarı değilim!"
Galatasaray'ın yıldızlarına dikkat çeken Novak, "Sane, Osimhen ve Leao nasıl durdurulur? Bunlar Premier Lig seviyesinde futbolcular. Ancak bazen sadece isimlerin yeterli olmadığını biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"SKRINIAR TAM BİR SAVAŞÇI"
Galatasaray'ın hücum hattına karşı Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın önemli bir rol üstlenebileceğini söyleyen eski sarı-lacivertli futbolcu, Slovak savunmacıya övgüler yağdırdı.
"Fenerbahçe'de Milan Skriniar gibi harika bir futbolcu var! Üst düzey bir savunmacı ve her maçta ne kadar büyük bir savaşçı olduğunu gösteriyor. Greenwood ile Skriniar'ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olabileceğini düşünüyorum."
"En iyi form seviyesine kimin ulaşacağını göreceğiz. Bununla birlikte Leao da Türkiye'de yeniden en iyi dönemindeki seviyesine dönebilir. Derbileri sabırsızlıkla bekliyorum!"
"SALAH'IN TRABZON'A GİTMESİ BAŞKA BİR BOYUT"
Yüksek maaşların transferlerde önemli olduğunu ancak oyuncuların farklı ülkelerde de iyi paralar kazanabileceğini belirten Novak, Türkiye'yi cazip kılan başka unsurlar bulunduğunu söyledi.
"İstanbul kesinlikle önemli bir faktör. Ancak Salah'a bakın; İstanbul'a değil, Trabzonspor'a gitti. Salah gibi büyük bir ismin Trabzon'a gitmesi, Türk futbolunun artık başka bir boyuta ulaştığını gösteriyor."
İstanbul'da forma giyen futbolcuların şanslı olduğunu dile getiren Novak, "İstanbul'daki oyuncular elbette çok şanslı çünkü orası mükemmel bir şehir. Orada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok büyük ve yaşaması güzel bir şehir." diye konuştu.
"SÜPER LİG'İN SEVİYESİ SERIE A İLE AYNI"
Türk futbolunun Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'e yaklaşıp yaklaşmadığı sorulan Filip Novak, Süper Lig'in artık bu seviyeye ulaştığını savundu.
"Evet, artık o noktadayız. Seviye neredeyse aynı. Bir futbolcuysanız ve bir şeye ihtiyacınız varsa Türkiye'de her şeyi bulabilirsiniz. Güneş ve deniz de hayatı daha güzel hale getiriyor."
GALATASARAY TARAFTARINDAN NOVAK'A YAKIN İLGİ
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde rakip takım taraftarlarıyla yaşadığı ilişkiyi de anlatan Çek futbolcu, Türkiye'de her zaman saygıyla karşılandığını söyledi.
"Her zaman saygı vardı. Bazen Türkiye'ye gittiğimde Galatasaray taraftarları bile benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bana karşı çok nazikler. Ayrıca her yaz Antalya'ya gidiyorum. İnsanlar orada da her zaman son derece sıcak ve samimi davranıyor."
"NE OLDUĞUNU BEN DE BİLMİYORUM"
Türkiye'ye gelen yıldızların sayısına inanmakta zorlandığını belirten Novak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ligine neden bu kadar çok süperstar geliyor, ben de neler olduğunu bilmiyorum. Bunun Türk futbolu açısından mükemmel olduğunu düşünüyorum. Orada bütün maçlar kapalı gişe oynanıyor ve taraftarlar gerçekten fanatik. Richarlison, Trabzonspor'un sıradaki transferi olabilir… Çok fazla kaliteli futbolcu var! Jablonec ile Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynayacağımız için çok mutluyum. Bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"SÜPER LİG AÇISINDAN SON DERECE OLUMLU BİR GELİŞME"
Geçmişte Türkiye'nin genellikle kariyerinin son dönemine yaklaşan futbolcular tarafından tercih edildiğini hatırlatan Çek futbolcu, artık genç yıldızların da Süper Lig'e gelmeye başladığını söyledi.
"Benim dönemimde Boğaz'a daha çok yaşı ilerlemiş futbolcular geliyordu. Ancak genç bir oyuncuyu transfer ettiğiniz zaman diğer gençler de futbolcuların Türkiye'ye gittiğini görüyor ve onların peşinden geliyor. Şimdi daha fazla genç futbolcu geliyor. Bu, Süper Lig açısından son derece olumlu bir gelişme."
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına da değinen Novak, "Galatasaray ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bu da onlar için çok olumlu. Ben Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin büyük bir destekçisiyim. Bu nedenle onlar için dua ediyor ve başarılı olmalarını diliyorum." dedi.
"HER ŞEY OSIMHEN İLE BAŞLADI"
Filip Novak'a göre Süper Lig'deki yıldız transferlerinin önünü açan isim Victor Osimhen oldu. Eylül 2024'te, 25 yaşındayken Türkiye'ye gelen Nijeryalı golcünün bir dönüm noktası yarattığını belirten Novak, Osimhen'in ardından diğer genç yıldızların da Süper Lig'e yöneldiğini ifade etti.
"Evet, kesinlikle böyle düşünüyorum. Osimhen, henüz gençken Türkiye'ye giden ilk büyük futbolcuydu. Dünyanın en iyi forvetlerinden biriydi ve hala öyle. En iyisinin kim olduğunu bilmiyorum, futbolu çok yakından takip etmiyorum. Ancak transfer piyasasını takip ediyorum ve her şey gerçekten çılgınca bir hal aldı."
Çek futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her gün Twitter'a girip Türkiye'ye kimin geldiğine bakıyorum. Gelenlerin hepsi çok büyük isimler! Greenwood da çok iyi bir futbolcu. Onu Fransa'da izledim, daha önce de takip etmiştim. Şimdi goller atıyor ve kalitesini gösteriyor. O da bu büyük isimlerden biri."
ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN TAHMİN
Rafael Leao'nun gelişinin Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında öne geçirip geçirmediği sorulan Novak, yarışın hâlâ eşit olduğunu dile getirdi.
"Böyle düşünmüyorum. Geçen sezon olduğu gibi yine yüzde 50'ye yüzde 50 bir yarış var. Şampiyonluk son maçlarda belli olabilir. Taraftarlar açısından en güzeli de yarışın son karşılaşmaya kadar devam etmesidir. Ben Fenerbahçe ve Trabzonspor için dua ediyorum. Galatasaray taraftarı değilim!"
Galatasaray'ın yıldızlarına dikkat çeken Novak, "Sane, Osimhen ve Leao nasıl durdurulur? Bunlar Premier Lig seviyesinde futbolcular. Ancak bazen sadece isimlerin yeterli olmadığını biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"SKRINIAR TAM BİR SAVAŞÇI"
Galatasaray'ın hücum hattına karşı Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın önemli bir rol üstlenebileceğini söyleyen eski sarı-lacivertli futbolcu, Slovak savunmacıya övgüler yağdırdı.
"Fenerbahçe'de Milan Skriniar gibi harika bir futbolcu var! Üst düzey bir savunmacı ve her maçta ne kadar büyük bir savaşçı olduğunu gösteriyor. Greenwood ile Skriniar'ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olabileceğini düşünüyorum."
"En iyi form seviyesine kimin ulaşacağını göreceğiz. Bununla birlikte Leao da Türkiye'de yeniden en iyi dönemindeki seviyesine dönebilir. Derbileri sabırsızlıkla bekliyorum!"
"SALAH'IN TRABZON'A GİTMESİ BAŞKA BİR BOYUT"
Yüksek maaşların transferlerde önemli olduğunu ancak oyuncuların farklı ülkelerde de iyi paralar kazanabileceğini belirten Novak, Türkiye'yi cazip kılan başka unsurlar bulunduğunu söyledi.
"İstanbul kesinlikle önemli bir faktör. Ancak Salah'a bakın; İstanbul'a değil, Trabzonspor'a gitti. Salah gibi büyük bir ismin Trabzon'a gitmesi, Türk futbolunun artık başka bir boyuta ulaştığını gösteriyor."
İstanbul'da forma giyen futbolcuların şanslı olduğunu dile getiren Novak, "İstanbul'daki oyuncular elbette çok şanslı çünkü orası mükemmel bir şehir. Orada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok büyük ve yaşaması güzel bir şehir." diye konuştu.
"SÜPER LİG'İN SEVİYESİ SERIE A İLE AYNI"
Türk futbolunun Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'e yaklaşıp yaklaşmadığı sorulan Filip Novak, Süper Lig'in artık bu seviyeye ulaştığını savundu.
"Evet, artık o noktadayız. Seviye neredeyse aynı. Bir futbolcuysanız ve bir şeye ihtiyacınız varsa Türkiye'de her şeyi bulabilirsiniz. Güneş ve deniz de hayatı daha güzel hale getiriyor."
GALATASARAY TARAFTARINDAN NOVAK'A YAKIN İLGİ
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde rakip takım taraftarlarıyla yaşadığı ilişkiyi de anlatan Çek futbolcu, Türkiye'de her zaman saygıyla karşılandığını söyledi.
"Her zaman saygı vardı. Bazen Türkiye'ye gittiğimde Galatasaray taraftarları bile benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bana karşı çok nazikler. Ayrıca her yaz Antalya'ya gidiyorum. İnsanlar orada da her zaman son derece sıcak ve samimi davranıyor."