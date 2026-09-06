Luis Enrique'ye 20 milyon euro maaş

Paris Saint-Germain'de sözleşmesi uzatılan teknik direktör Luis Enrique'nin yeni maaşı da ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'te yer alan habere göre, Enrique, yeni sözleşmesiyle birlikte Fransız ekibinden senelik net 20 milyon euro alacak. İspanyol teknik adamın, daha önceki maaşının net 12 milyon euro olduğu belirtildi.
PSG, 56 yaşındaki başarılı teknik adamın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı.
PSG, 56 yaşındaki başarılı teknik adamın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı.