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Luis Enrique'ye 20 milyon euro maaş

PSG ile sözleşme uzatan teknik direktör Luis Enrique, yeni sözleşmesiyle birlikte Fransız ekibinden senelik 20 milyon euro kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 17:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique'ye 20 milyon euro maaş
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Paris Saint-Germain'de sözleşmesi uzatılan teknik direktör Luis Enrique'nin yeni maaşı da ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'te yer alan habere göre, Enrique, yeni sözleşmesiyle birlikte Fransız ekibinden senelik net 20 milyon euro alacak. İspanyol teknik adamın, daha önceki maaşının net 12 milyon euro olduğu belirtildi.

PSG, 56 yaşındaki başarılı teknik adamın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı.

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