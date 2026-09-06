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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ile Galatasaray yenişemedi!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın da birer gol bulduğu mücadelede ikinci yarıda skor değişmedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ile Galatasaray yenişemedi!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı.

Hakkarigücü, 39. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 43. dakikada Melike Öztürk'ün kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda skor değişmedi.

Hakkarigücü'nde Kevine Ossol, maçın ikinci yarısında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.



Galatasaray


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