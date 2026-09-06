Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ile Galatasaray yenişemedi!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı.
Hakkarigücü, 39. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 43. dakikada Melike Öztürk'ün kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda skor değişmedi.
Hakkarigücü'nde Kevine Ossol, maçın ikinci yarısında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
Hakkarigücü, 39. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 43. dakikada Melike Öztürk'ün kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda skor değişmedi.
Hakkarigücü'nde Kevine Ossol, maçın ikinci yarısında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.