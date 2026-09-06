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Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
20:00
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
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Antalyaspor-Sivasspor
20:00
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Batman Petrolspor-Karagümrük
20:00
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
20:00
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Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-254'
06 Eylül
Everton-M. United
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Arsenal-Chelsea
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Valencia-Barcelona
0-5
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Alaves-Osasuna
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Malaga-Levante
0-012'
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Espanyol-Sevilla
22:00
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Troyes-Strasbourg
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Trabzonspor - Gençlerbirliği: İlk 11'ler

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 18:58 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 19:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Gençlerbirliği: İlk 11'ler
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.



Trabzonspor


11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.


75. randevu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

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