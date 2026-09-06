Kasımpaşa Amedspor maçı şifresiz canlı beIN Sports 1 izle
Haber Tarihi: 06 Eylül 2026 16:42 -
Güncelleme Tarihi:
06 Eylül 2026 16:42
Kasımpaşa Amedspor maçı şifresiz canlı beIN Sports 1 izle
Kasımpaşa Amedspor maçı canlı bein sports 1 şifresiz izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Amedspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Amedspor maçı canlı yayın izleme detayları
Kasımpaşa, Süper Lig 4. hafta maçında Amedspor'u konuk ediyor. İstanbul ekibi, ligde şimdiye kadar çıktığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Diyarbakır temsilcisi ise bu sezon ilk defa Süper Lig mücadelesi veriyor ve ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Kasımpaşa - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
KASIMPAŞA 5, AMEDSPOR 6 PUANDA
Kasımpaşa ve Amedspor, Süper Lig 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, haftaya 5 puanla 8. sırada başladı. Diyarbakır ekibi ise ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 6 puan topladı ve 5. basamakta bulunuyor. İşte Kasımpaşa - Amedspor maçı canlı yayın bilgisi...
KASIMPAŞA - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa, bugün (6 Eylül) sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
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